Conte rilancia il Napoli (ma deve superare un bel problema)

Venerdì 6 marzo 2026 porta in dote cinque match per una serata di grande calcio: una programmazione varia tra campionati italiani e internazionali, con opzioni per tutti i gusti. Tra le sfide da non perdere spiccano Napoli-Torino in Serie A, Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach dalla Bundesliga e PSG-Monaco per la Ligue 1.

Altre reti: la Serie A su Dazn con Napoli-Torino

Su Dazn va in scena la Serie A con Napoli-Torino, fischio d’inizio alle 20:45: una sfida che illumina il venerdì sera del campionato italiano. I partenopei cercano di riavvicinarsi alla testa del campionato dopo la vittoria con il Verona ma i granata sono carichi dopo aver battuto la Lazio 2-0.

Sportitalia propone la Saudi League con Al Ahli-Al Ittihad, al via alle 20:00, per chi vuole vivere un’alternativa internazionale.

Grande calcio internazionale su Sky: Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach in primo piano

Su Sky Sport 1 riflettori puntati sulla Bundesliga con Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach, in programma alle 20:30.

Sky Sport Calcio offre un doppio appuntamento: si parte alle 18:30 con la Bundesliga 2, Schalke 04-Arminia Bielefeld, e si prosegue alle 20:45 con la Ligue 1, PSG-Monaco, per una serata ricca tra Germania e Francia.

