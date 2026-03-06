Conte rilancia il Napoli (ma deve superare un bel problema)
Oggi, venerdì 6 marzo 2026, riparte la Serie A con la sfida tra Napoli e Torino: azzurri carichi ma i granata vengono da una bella vittoria. Dove vederla
Venerdì 6 marzo 2026 porta in dote cinque match per una serata di grande calcio: una programmazione varia tra campionati italiani e internazionali, con opzioni per tutti i gusti. Tra le sfide da non perdere spiccano Napoli-Torino in Serie A, Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach dalla Bundesliga e PSG-Monaco per la Ligue 1.
- Altre reti: la Serie A su Dazn con Napoli-Torino
- Grande calcio internazionale su Sky: Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach in primo piano
Altre reti: la Serie A su Dazn con Napoli-Torino
Su Dazn va in scena la Serie A con Napoli-Torino, fischio d’inizio alle 20:45: una sfida che illumina il venerdì sera del campionato italiano. I partenopei cercano di riavvicinarsi alla testa del campionato dopo la vittoria con il Verona ma i granata sono carichi dopo aver battuto la Lazio 2-0.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sportitalia propone la Saudi League con Al Ahli-Al Ittihad, al via alle 20:00, per chi vuole vivere un’alternativa internazionale.
Grande calcio internazionale su Sky: Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach in primo piano
Su Sky Sport 1 riflettori puntati sulla Bundesliga con Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach, in programma alle 20:30.
Sky Sport Calcio offre un doppio appuntamento: si parte alle 18:30 con la Bundesliga 2, Schalke 04-Arminia Bielefeld, e si prosegue alle 20:45 con la Ligue 1, PSG-Monaco, per una serata ricca tra Germania e Francia.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Milan, doppia mossa contro l'Inter in fuga: dove vederlo stasera in TV
I rossoneri di Allegri cercano di accorciare le distanze dai nerazzurri, in attesa d...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 28 febbraio 2026, da Inter-Genoa a Verona-Napoli
Scoprite le migliori partite di sabato 28 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn...
Bologna-Inte gratis in TV, dove vedere la semifinale di Supercoppa italiana: orario, canale, streaming
Scoprite le migliori partite di venerdì 19 dicembre 2025: dalla Supercoppa Italiana ...
Il calcio in TV oggi (22 febbraio), dove vedere Roma-Cremonese e Milan-Parma
Scoprite le migliori partite di domenica 22 febbraio 2026: Serie A su Sky e DAZN, Pr...
Inter-Napoli, stasera in TV: canale, orario e diretta streaming del big match della serie A
Le migliori partite di domenica 11 gennaio 2026: Serie A su Dazn e Sky, con Bundesli...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 13 gennaio 2026: la Roma cerca i quarti di Coppa
Le partite in onda martedì 13 gennaio 2026: i giallorossi sfidano il Torino per non ...
Parma-Juventus oggi in Tv: canale, orario e dove vedere tutti i match di serie A
Dalla Serie A su Dazn ai big match di Premier su Sky: tutte le partite di calcio in ...
Roma-Juventus, il posticipo stasera in TV: canale, orario, streaming e dove vedere gli altri match di serie A
Scoprite le migliori partite di domenica 1 marzo 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky a...