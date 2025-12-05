Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 5 dicembre 2025. È derby tra Calabria e Sicilia

Le partite in onda venerdì 5 dicembre 2025: tanto calcio internazionale, aspettando il ritorno della Serie A, e la sfida di Serie C tra Crotone e Catania

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 5 dicembre 2025. È derby tra Calabria e Sicilia

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: sei appuntamenti tra Francia, Germania e Italia. In evidenza la Ligue 1 con Brest-Monaco e il big match Lille-Marsiglia, senza dimenticare la Bundesliga con Mainz-Borussia Moenchengladbach e la Serie C con Catania-Crotone.

Calcio internazionale su Sky: Ligue 1 e Bundesliga dominano la serata

Su Sky Sport Calcio, dalle 18:30 spazio alla Bundesliga 2 con Fortuna Dusseldorf-Schalke; in prima serata, alle 21:00, riflettori sulla Ligue 1 con Lille-Marsiglia.

In Ligue 1, alle 19:00, appuntamento con Brest-Monaco su Sky Sport Mix.

La Bundesliga propone alle 20:30 Mainz-Borussia Moenchengladbach su Sky Sport Max.

Completa la proposta italiana la Serie C: alle 20:30 Catania-Crotone su Sky Sport Arena.

Altre proposte: segui la Primavera 1 su Sportitalia

Nel pomeriggio, alle 14:00, spazio al campionato giovanile Primavera 1 con Milan-Verona su Sportitalia, un’occasione per scoprire i talenti di domani.

