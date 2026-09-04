Il calcio in TV oggi, venerdì 4 settembre: riparte la Serie A con Genoa-Como. Dove vederla live
Scoprite le migliori partite di venerdì 4 settembre 2026: dalla Serie A su DAZN alla Premier League su Sky
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori tra Serie A, Premier League e calcio internazionale dalla Germania, senza dimenticare lo spazio ai giovani con il campionato Primavera 1.
- Altre proposte: segui la Serie A e il calcio Primavera
- Premier League su Sky: Ipswich Town-Liverpool illumina la serata
Altre proposte: segui la Serie A e il calcio Primavera
La serata di DAZN si accende con la Serie A: alle 20:45 riflettori su Genoa-Como, appuntamento che apre il weekend con un incrocio ricco di curiosità e intensità.
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Giornata ricchissima anche su Sportitalia con il campionato Primavera 1: si parte alle 11:00 con Lecce-Roma, si prosegue alle 15:00 con Torino-Como e si chiude alle 17:00 con Bologna-Inter, tre sfide ideali per seguire da vicino i talenti del nostro calcio.
Premier League su Sky: Ipswich Town-Liverpool illumina la serata
Sul canale Sky Sport Calcio doppio appuntamento internazionale: alle 18:30 spazio alla Bundesliga 2 con Hannover 96-Karlsruhe, mentre alle 21:00 la Premier League propone Ipswich Town-Liverpool, match di cartello che promette grande intensità e spettacolo.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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