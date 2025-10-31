Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 31 ottobre 2025. Le partite (internazionali) per chi non sa stare senza pallone
I match in onda oggi, venerdì 31 ottobre 2025: la Bundesliga con il Borussia Dortmund, un delicato scontro in Serie C e le sfide arabe e argentine. Dove vedere tutto
La giornata di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, offre cinque appuntamenti live per tutti i gusti: dalla Bundesliga con Augsburg-Borussia Dortmund su Sky alla Serie C con la sfida del Girone C tra Casertana e Catania, fino al calcio internazionale su Sportitalia con Al Hilal-Al Shabab. Scoprite le migliori partite in programma e preparatevi a una lunga giornata di grande calcio.
- Bundesliga in prima serata su Sky: Augsburg-Borussia Dortmund illumina il palinsesto
- Altre proposte: il calcio internazionale su Sportitalia
Bundesliga in prima serata su Sky: Augsburg-Borussia Dortmund illumina il palinsesto
Su Sky Sport Calcio la serata parla tedesco: in Bundesliga spicca Augsburg-Borussia Dortmund alle 20:30, preceduta dalla Bundesliga 2 con Elverrsberg-Hannover alle 18:30. Un doppio appuntamento che unisce l’anticipo di seconda divisione al grande calcio della massima serie.
Spazio anche alla terza serie italiana su Sky Sport 1, con Calcio Serie C Girone C Casertana-Catania in programma alle 20:30: una serata dedicata agli appassionati del campionato che valorizza i territori e i giovani talenti.
Altre proposte: il calcio internazionale su Sportitalia
Sportitalia offre due sfide per chi ama il calcio oltre i confini europei: nel pomeriggio, alle 15:50, dalla Saudi League va in scena Al Hilal-Al Shabab; a notte fonda, alle 01:15, la Liga Profesional argentina propone Instituto-Rosario Central. Due appuntamenti che portano in TV atmosfere e stili di gioco diversi.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
