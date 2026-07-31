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Il calcio in TV oggi, venerdì 31 luglio: amichevoli per Juventus e Como. Dove vederle

Scoprite le migliori partite di venerdì 31 luglio 2026: dall’amichevole della Juventus alla Como Cup su Sportitalia e Dazn

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Redazione

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Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus
ANSA

La giornata di oggi offre una scelta interessante di partite di calcio: tra amichevoli di prestigio e tornei estivi, spiccano l’amichevole Juventus-OGC Nizza e la Como-FC Famalicao valida per la Como Cup. Una programmazione adatta a tutti i gusti, con appuntamenti distribuiti su più emittenti e in orari accessibili.

Grande calcio su Sky: la Juventus sfida il Nizza in amichevole

Su Sky Sport Calcio, alle 18:00, va in onda l’amichevole Juventus-OGC Nizza, un test estivo utile per valutare forma e intese in vista della nuova stagione.

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Altre proposte: amichevoli e Como Cup su Dazn e Sportitalia

Su Dazn alle 18:00 spazio all’amichevole Juventus-OGC Nizza, appuntamento che mette di fronte bianconeri e francesi per un confronto di preparazione.

La Como Cup propone alle 18:00 Como-FC Famalicao su Sportitalia, una sfida che arricchisce il cartellone con un incrocio internazionale dal sapore estivo.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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