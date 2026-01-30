Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 30 gennaio 2026: la Lazio cerca il riscatto (difficile)
I biancocelesti devono ripartire dopo una sconfitta e un pareggio. Ma sfidano il Genoa che è in una lunga striscia positiva. I match di venerdì 30 gennaio 2026
La giornata di venerdì 30 gennaio 2026 propone quattro appuntamenti calcistici per tutti i gusti: dalla Serie A alla Serie B, passando per il calcio giovanile e quello internazionale. Tra le sfide da non perdere spiccano Lazio-Genoa, Bari-Palermo e Inter-Cremonese.
Altre proposte: la Serie A su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia
Su DAZN i riflettori sono puntati su Lazio-Genoa di Serie A alle 20:45, cuore della prima serata. A completare l’offerta, Bari-Palermo di Serie B alle 20:30 per un venerdì ricco di calcio italiano.
Su Sportitalia, il pomeriggio si apre con Inter-Cremonese di Primavera 1 alle 18:00; in nottata spazio alla Saudi League con Al Kholood-Al Nassr alle 02:30.
