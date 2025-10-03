Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 3 ottobre 2025. Verona e Sassuolo inaugurano la sesta di Serie A

Stasera, venerdì 3 ottobre 2025, riparte il campionato: riflettori sullo stadio Bentegodi. ma c'è anche la Serie C e la la Premier League inglese. Dove vedere tutti i match

La giornata di oggi offre una vasta scelta di calcio per tutti i gusti: dalla Serie A con Verona-Sassuolo, alla Premier League con Bournemouth-Fulham, fino alla Serie C con Latina-Benevento e ai campionati giovanili di Primavera 1. Preparatevi a una serata ricca di emozioni e storie da seguire in diretta.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Verona-Sassuolo apre la 6a giornata

Sky Sport Calcio: Verona-Sassuolo alle 20:45. Sfida che inaugura la 6a giornata della Serie A 2025-26 dal Bentegodi: gialloblù a caccia di slancio in un confronto pesante per la corsa salvezza, neroverdi in cerca di continuità. Designazione affidata a Fourneau e attenzione ai duelli sulle corsie: possibile 3-5-2 per il Verona e 4-3-3 per il Sassuolo, con qualità sulle fasce e ripartenze pronte a incidere.

Sky Sport 1: Latina-Benevento alle 20:30. Calcio d’inizio per la Serie C in prima serata: gara dal sapore classico del campionato, utile per misurare ambizioni e identità delle due squadre in un torneo sempre equilibrato.

Sky Sport Mix: Bournemouth-Fulham alle 21:00. Appuntamento di Premier League con sfida inglese dal ritmo alto: attenzione alle transizioni e ai calci piazzati, spesso decisivi in notturna.

Altre proposte: Serie A su DAZN e Primavera 1 su Sportitalia

DAZN: Verona-Sassuolo alle 20:45. Il match del Bentegodi completa l’offerta della serata con focus tattico su possesso e ripartenze: gara che può indirizzare l’avvio di stagione di entrambe.

Sportitalia: Sassuolo-Cremonese alle 14:30 e Genoa-Bologna alle 16:30 in Primavera 1. Due incroci del massimo campionato giovanile italiano per osservare da vicino i talenti emergenti: equilibrio, intensità e opportunità per mettere in mostra qualità individuali e organizzazione di gioco.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

