Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 3 ottobre 2025. Verona e Sassuolo inaugurano la sesta di Serie A
Stasera, venerdì 3 ottobre 2025, riparte il campionato: riflettori sullo stadio Bentegodi. ma c'è anche la Serie C e la la Premier League inglese. Dove vedere tutti i match
La giornata di oggi offre una vasta scelta di calcio per tutti i gusti: dalla Serie A con Verona-Sassuolo, alla Premier League con Bournemouth-Fulham, fino alla Serie C con Latina-Benevento e ai campionati giovanili di Primavera 1. Preparatevi a una serata ricca di emozioni e storie da seguire in diretta.
- Appuntamento con la Serie A su Sky: Verona-Sassuolo apre la 6a giornata
- Altre proposte: Serie A su DAZN e Primavera 1 su Sportitalia
Appuntamento con la Serie A su Sky: Verona-Sassuolo apre la 6a giornata
Sky Sport Calcio: Verona-Sassuolo alle 20:45. Sfida che inaugura la 6a giornata della Serie A 2025-26 dal Bentegodi: gialloblù a caccia di slancio in un confronto pesante per la corsa salvezza, neroverdi in cerca di continuità. Designazione affidata a Fourneau e attenzione ai duelli sulle corsie: possibile 3-5-2 per il Verona e 4-3-3 per il Sassuolo, con qualità sulle fasce e ripartenze pronte a incidere.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sky Sport 1: Latina-Benevento alle 20:30. Calcio d’inizio per la Serie C in prima serata: gara dal sapore classico del campionato, utile per misurare ambizioni e identità delle due squadre in un torneo sempre equilibrato.
Sky Sport Mix: Bournemouth-Fulham alle 21:00. Appuntamento di Premier League con sfida inglese dal ritmo alto: attenzione alle transizioni e ai calci piazzati, spesso decisivi in notturna.
Altre proposte: Serie A su DAZN e Primavera 1 su Sportitalia
DAZN: Verona-Sassuolo alle 20:45. Il match del Bentegodi completa l’offerta della serata con focus tattico su possesso e ripartenze: gara che può indirizzare l’avvio di stagione di entrambe.
Sportitalia: Sassuolo-Cremonese alle 14:30 e Genoa-Bologna alle 16:30 in Primavera 1. Due incroci del massimo campionato giovanile italiano per osservare da vicino i talenti emergenti: equilibrio, intensità e opportunità per mettere in mostra qualità individuali e organizzazione di gioco.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio
Tanti appuntamenti sportivi per oggi, venerdì 3 ottobre 2025: Bologna sfida Valencia...
Inter-Sassuolo oggi in diretta, dove vedere il match di Serie A in Tv e streaming: canale e orario
Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 stasera i nerazzurri di Chiv...
Verona-Juventus oggi in diretta Tv e streaming: dove vederla, canale e orario
Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 stasera i bianconeri di Tudo...
Udinese-Milan oggi in diretta, dove vedere la Serie A in Tv e streaming: canale e orario
Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 stasera i bianconeri di Runj...
Manchester United-Chelsea, dove vederla stasera in diretta tv o in streaming: orario, canali e probabili formazioni
Stasera in diretta tv o in streaming Manchester United-Chelsea: dove vederla, orario...
Juventus-Atalanta oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match di Serie A
Oggi - sabato 27 settembre 2025 - il big match di serie A è Juventus-Atalanta: chi t...
Palermo-Bari Serie B, dove vederla stasera in diretta tv o in streaming: orario, canali e probabili formazioni
Il match clou della quarta giornata del campionato cadetto si preannuncia carico di ...
Napoli-Manchester City oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match di Champions League
Stasera il Napoli debutta in Champions League contro il Manchester City di Guardiola...