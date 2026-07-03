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Il calcio in TV oggi, venerdì 3 luglio 2026. Messi non può sbagliare: c'è Argentina-Capo Verde

Tutte le partite in onda oggi, venerdì 3 luglio 2026: i campioni in carica sfidano la rivelazione del torneo. In campo anche Australia-Egitto e Colombia-Ghana

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Redazione

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Messi: The Forgotten Tape, su Disney+ il documentario del video "dimenticato" che ha portato alla nascita di una leggenda
AnsaFoto

La giornata di oggi offre una selezione di partite di calcio per tutti i gusti: sfide tra nazionali ai Mondiali 2026 dalla notte alla prima serata. In evidenza Australia-Egitto, insieme a Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana.

I Mondiali 2026 sulla Rai

Alle 20:00, dopo il Tg1 anticipato alle 19:30, scendono in campo per i sedicesimi di finale Australia ed Egitto: Socceroos contro Faraoni per approdare agli ottavi (probabilmente contro l’Argentina di Messi).

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I Mondiali 2026 su DAZN

In prima serata, alle 20:00 su Dazn, riflettori puntati su Australia-Egitto, match che apre il programma odierno.

Su Dazn, alle 00:00, l’appuntamento più atteso, quello con Argentina-Capo Verde: Messi, Lautaro e compagni non possono fare passi falsi contro una delle squadre rivelazione di questa Coppa del Mondo.

Chiude la giornata, sempre su Dazn alle 03:30, Colombia-Ghana, un incontro che promette intensità e atletismo.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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