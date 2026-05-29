Calcio in TV: Monza-Catanzaro, sfida per la Serie A. Dove vedere la partita in diretta Scoprite le migliori partite di venerdì 29 maggio 2026: dall’amichevole internazionale su Sky alla Serie B su TV8 e DAZN

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Sono 5 gli appuntamenti calcistici in palinsesto per oggi, venerdì 29 maggio 2026: tra questi spiccano l’amichevole internazionale Bosnia Erzegovina-Macedonia del Nord, la sfida di Ligue 1 Nizza-Saint Etienne e il match di Serie B Monza-Catanzaro proposto su più canali. Una serata che offre scelte per tutti i gusti, tra nazionali, calcio francese e playoff cadetti.

Grande calcio su Sky: l’amichevole tra nazionali e la Ligue 1 accendono la serata

Su Sky Sport Max riflettori puntati sull’amichevole internazionale Bosnia Erzegovina-Macedonia del Nord, in programma alle 20:30: un test tra nazionali che apre una serata ricca di calcio.

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Spazio anche alla Ligue 1 su Sky Sport Calcio con Nizza-Saint Etienne alle 20:45, per vivere un confronto del campionato francese in una fase decisiva della stagione.

Altre proposte: Playoff di Serie B con Monza-Catanzaro

Per gli appassionati di calcio italiano, su Sky Sport 1 appuntamento con Monza-Catanzaro alle 20:00, ritorno dei playoff di Serie B. I brianzoli si sono imposti 2-0 all’andata in trasferta e sono quindi vicini al ritorno in Serie A.

La sfida di Serie B Monza-Catanzaro è disponibile anche in streaming su DAZN alle 20:00, e in chiaro su TV8 .

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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