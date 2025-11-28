Il calcio in TV oggi: riparte la Serie A con Como-Sassuolo. Dove vederla
Le partite in onda venerdì 28 novembre 2025: il campionato ricomincia dalle sponde del lago. C'è anche la Serie B con Cesena-Modena. Tutta la programmazione
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: cinque appuntamenti per tutti i gusti, tra campionato e coppe nazionali. Riflettori sulla Serie A con Como-Sassuolo, spazio alla Bundesliga con Borussia Monchengladbach-Lipsia e attenzione alla Serie B con Cesena-Modena, senza dimenticare la Serie C con Triestina-Pro Patria.
Serie A su Sky: Como-Sassuolo illumina la serata
Su Sky Sport Calcio la Serie A propone Como-Sassuolo, con fischio d’inizio alle 20:45: una sfida serale che accende il massimo campionato.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La serata internazionale prosegue su Sky Sport Mix con la Bundesliga: in campo Borussia Monchengladbach-Lipsia alle 20:30, una gara ad alta intensità del calcio tedesco.
C’è spazio anche per la Serie C su Sky Sport 1, dove va in scena Triestina-Pro Patria alle 20:30, appuntamento dedicato agli appassionati dei campi italiani.
Altre proposte: Serie A e Serie B su Dazn
Su Dazn doppio appuntamento: in Serie A Como-Sassuolo alle 20:45 e in Serie B Cesena-Modena alle 20:30, per una serata che unisce fascino del massimo campionato e intensità della cadetteria.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi: a Copper Mountain è tempo di gigante (non per l'Italia)
I migliori eventi sportivi in onda venerdì 28 novembre 2025: la Coppa del Mondo di s...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 7 novembre 2025. Riparte la Serie A: dove vederla
Le partite in programma oggi, venerdì 7 novembre 2025: dopo le Coppe è già tempo di ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV
Scoprite le migliori partite di domenica 23 novembre 2025: dal derby Inter-Milan su ...
Il calcio in TV oggi, domenica 9 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Liverpool e Lione-PSG
Scoprite le migliori partite di domenica 9 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN alla...
Lo sport scozzese nato nel 1500 è il grande protagonista della giornata di oggi: dove vederlo
Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 24 novembre 2025: si chiude la giornata di ...
Il Como pronto a superare la Juventus: dove vedere la partita in TV oggi
Le migliori partite di lunedì 24 novembre 2025: i lariani affrontano il Torino per u...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 24 ottobre 2025. Il Milan cerca la fuga, i nerazzurri non possono permetterlo
Le migliori partite in onda venerdì 24 ottobre 2025: subito un match fondamentale co...
Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: dove vedere Cremonese-Atalanta e Chelsea-Sunderland
Un sabato di grande calcio tra Serie A, Premier e top campionati europei: tutte le p...