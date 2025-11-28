Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi: riparte la Serie A con Como-Sassuolo. Dove vederla

Le partite in onda venerdì 28 novembre 2025: il campionato ricomincia dalle sponde del lago. C'è anche la Serie B con Cesena-Modena. Tutta la programmazione

Il calcio in TV oggi: riparte la Serie A con Como-Sassuolo. Dove vederla

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: cinque appuntamenti per tutti i gusti, tra campionato e coppe nazionali. Riflettori sulla Serie A con Como-Sassuolo, spazio alla Bundesliga con Borussia Monchengladbach-Lipsia e attenzione alla Serie B con Cesena-Modena, senza dimenticare la Serie C con Triestina-Pro Patria.

Serie A su Sky: Como-Sassuolo illumina la serata

Su Sky Sport Calcio la Serie A propone Como-Sassuolo, con fischio d’inizio alle 20:45: una sfida serale che accende il massimo campionato.

La serata internazionale prosegue su Sky Sport Mix con la Bundesliga: in campo Borussia Monchengladbach-Lipsia alle 20:30, una gara ad alta intensità del calcio tedesco.

C’è spazio anche per la Serie C su Sky Sport 1, dove va in scena Triestina-Pro Patria alle 20:30, appuntamento dedicato agli appassionati dei campi italiani.

Altre proposte: Serie A e Serie B su Dazn

Su Dazn doppio appuntamento: in Serie A Como-Sassuolo alle 20:45 e in Serie B Cesena-Modena alle 20:30, per una serata che unisce fascino del massimo campionato e intensità della cadetteria.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

