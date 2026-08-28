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Il calcio in TV oggi, venerdì 28 agosto. Torna la Serie A con Milan-Venezia. Dove vederla live

Scoprite le migliori partite di venerdì 28 agosto 2026: dalla Serie A su Dazn alla Bundesliga su Sky

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Redazione

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Gonçalo Ramos, attaccante del Milan
ANSA

Le partite di calcio in TV di venerdì 28 agosto 2026

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In evidenza un appuntamento di Serie A, insieme a sfide di Serie B e Serie C, oltre a un interessante incontro di Bundesliga.

Altre proposte: la Serie A su Dazn guida la serata

Su Dazn riflettori puntati su Milan-Venezia alle 20:45, appuntamento di Serie A in prima serata. In apertura, sempre su Dazn, spazio alla Serie B con Cremonese-Modena alle 20:30.

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Grande calcio su Sky: il Bayern Monaco sfida lo Stoccarda

Sull’emittente Sky Sport Max la Bundesliga propone FC Bayern Monaco-VfB Stoccarda alle 20:30.

Sulla rete Sky Sport 1 il calcio italiano prosegue con Barletta-Bari alle 21:00, valida per la Serie C.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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