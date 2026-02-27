La Serie A riparte da Parma: dove vedere la partita con il Cagliari (e il calcio gratis) Tutte le partite in onda venerdì 27 febbraio 2026: sfida di metà classifica al Tardini. Ma anche tanta Serie B, Primavera e calcio internazionale

La giornata di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, mette in campo 9 partite di calcio: un palinsesto ricco che accontenta ogni gusto tra sfide di Serie A, campionati esteri e calcio giovanile. Riflettori su Parma-Cagliari su DAZN, sulla Premier League con Wolverhampton-Aston Villa su Sky Sport Calcio e sulle partite di Primavera 1 proposte da Sportitalia.

Altre proposte: la Serie A su DAZN e i giovani su Sportitalia

Su DAZN il piatto forte è Parma-Cagliari di Serie A alle 20:45. La giornata propone anche due appuntamenti di Serie B: Monza-Virtus Entella alle 19:00 e, in seconda serata, Sampdoria-Bari alle 21:00.

Calcio giovanile e internazionale su Sportitalia: Primavera 1 con Genoa-Lazio alle 12:00, Napoli-Torino alle 14:00 e Verona-Parma alle 16:00. In serata spazio alla Saudi League con Al Shabab-Al Hilal alle 20:00.

Grande calcio internazionale su Sky: Premier League e Ligue 1 in primo piano

Su Sky Sport Calcio appuntamento con la Premier League: Wolverhampton-Aston Villa alle 21:00.

Su Sky Sport Arena spazio alla Ligue 1 con Strasburgo-Lens alle 20:45.

