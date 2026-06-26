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Il calcio in TV: alle 21 supersfida Francia-Norvegia. Dove vedere le partite in diretta

Scoprite le migliori partite di venerdì 26 giugno 2026: Norvegia-Francia sulla Rai e le altre sfide dei Mondiali 2026 su Dazn

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Redazione

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Kylian Mbappe, una delle stelle della Francia ai Mondiali 2026
ANSA

La giornata di oggi offre una vasta scelta partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Dalla prima serata con Norvegia-Francia su Rai 1, alle sfide notturne come Uruguay-Spagna su Dazn, fino agli appuntamenti dell’alba con Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran: i Mondiali 2026 tengono compagnia a ogni orario.

Grande calcio sulla Rai: Norvegia-Francia in prima serata

Su Rai 1 alle 21:00 va in scena Norvegia-Francia, sfida dei Mondiali 2026 che accende la prima serata e porta in campo due nazionali pronte a darsi battaglia.

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Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn

Anche su Dazn alle 21:00 trovi Norvegia-Francia, per chi desidera seguire il grande appuntamento delle nazionali allo stesso orario serale. Alla stessa ora sfida Senegal-Iraq, un’alternativa intrigante per completare la fascia serale dei Mondiali 2026.

Su Dazn alle 02:00 spazio a Capo Verde-Arabia Saudita, appuntamento notturno che prolunga lo spettacolo iridato. Alla stessa ora, alle 02:00 su Dazn, riflettori puntati su Uruguay-Spagna, confronto dal grande richiamo nel cuore della notte.

All’alba, alle 05:00 su Dazn, è il momento di Nuova Zelanda-Belgio, perfetta per iniziare la giornata con i Mondiali 2026. Sempre su Dazn alle 05:00 chiude il programma Egitto-Iran, ultimo match di una programmazione ricchissima.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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