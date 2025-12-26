Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Manchester United-Newcastle, dove vedere la Premier League stasera in Tv (ma niente Boxing Day)

Scoprite le migliori partite di venerdì 26 dicembre 2025: Coppa d'Africa su Sportitalia, Premier League su Sky e Serie B su Dazn

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Manchester United-Newcastle, dove vedere la Premier League stasera in Tv (ma niente Boxing Day)

La giornata di oggi, venerdì 26 dicembre 2025, offre una ricca scelta di partite di calcio: dalla Coppa d’Africa su Sportitalia con sfide come Marocco-Mali, al big match di Premier League Manchester United-Newcastle su Sky Sport Calcio, passando per la Serie B con Modena-Monza su Dazn.

Altre proposte: segui la Coppa d’Africa e la Serie B

Su Sportitalia spazio alla Coppa d’Africa per un vero tour di emozioni: si parte alle 13:30 con Angola-Zimbabwe, si prosegue alle 16:00 con Egitto-Sudafrica e alle 18:30 con Zambia-Isole Comore, prima del gran finale in prima serata alle 21:00 con Marocco-Mali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Dazn va in scena la Serie B: alle 17:15 appuntamento con Modena-Monza, una sfida che promette intensità e punti pesanti.

Grande calcio su Sky: Manchester United-Newcastle accende la Premier League

Su Sky Sport Calcio, alle 21:00, riflettori sul big match di Premier League Manchester United-Newcastle, per una serata all’insegna del grande calcio inglese che però quest’anno offrirà il solito Boxing Day. Il campinato inglese, infatti, ha deciso di ridurre al minimo una tradizione storica, ovvero il turno di Santo Stefano: quest’anno il 26 dicembre si giocherà un’unica partita, appunto quella dell’Old Trafford.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Coppa d'Africa in TV oggi (22 dicembre): dove vedere Egitto-Zimbabwe e Sudafrica-Angola

Coppa d'Africa in TV oggi (22 dicembre): dove vedere Egitto-Zimbabwe e Sudafrica-Angola

Scoprite le migliori partite di lunedì 22 dicembre 2025: dalla Supercoppa Italiana s...
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Camerun-Gabon, la Coppa d'Africa 2025 stasera in TV: orario e dove vederla in chiaro e gratis

Camerun-Gabon, la Coppa d'Africa 2025 stasera in TV: orario e dove vederla in chiaro e gratis

Scoprite le migliori partite di mercoledì 24 dicembre 2025: la Coppa d'Africa su Spo...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 20 dicembre: da Juventus-Roma a Lazio-Cremonese

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 20 dicembre: da Juventus-Roma a Lazio-Cremonese

Scoprite le migliori partite di sabato 20 dicembre 2025: dalla Serie A con Juventus-...
Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e S...
Coppa d'Africa, dove vedere Tunisia-Uganda gratis in Tv e in chiaro: orario e canale

Coppa d'Africa, dove vedere Tunisia-Uganda gratis in Tv e in chiaro: orario e canale

Scoprite le migliori partite di martedì 23 dicembre 2025: la Coppa d’Africa su Sport...
Il calcio in TV oggi, programmazione di sabato 22 novembre: torna la Serie A con Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus

Il calcio in TV oggi, programmazione di sabato 22 novembre: torna la Serie A con Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 22 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn...
Atalanta Cagliari in Tv 13 dicembre dove vederla

Atalanta-Cagliari, stasera in diretta TV: dove vederla, Sky o Dazn, orario, streaming

Dove vedere il calcio in TV sabato 13 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Premier ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 15 dicembre 2025. Dove vedere Roma-Como in diretta (doppia)

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 15 dicembre 2025. Dove vedere Roma-Como in diretta (doppia)

Tutte le partite in TV lunedì 15 dicembre 2025: grande sfida per le posizioni Champi...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Emma Bonino

Emma Bonino
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez
Paolo Belli

Paolo Belli
Loris Karius

Loris Karius

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963