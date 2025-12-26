Manchester United-Newcastle, dove vedere la Premier League stasera in Tv (ma niente Boxing Day) Scoprite le migliori partite di venerdì 26 dicembre 2025: Coppa d'Africa su Sportitalia, Premier League su Sky e Serie B su Dazn

La giornata di oggi, venerdì 26 dicembre 2025, offre una ricca scelta di partite di calcio: dalla Coppa d’Africa su Sportitalia con sfide come Marocco-Mali, al big match di Premier League Manchester United-Newcastle su Sky Sport Calcio, passando per la Serie B con Modena-Monza su Dazn.

Altre proposte: segui la Coppa d’Africa e la Serie B

Su Sportitalia spazio alla Coppa d’Africa per un vero tour di emozioni: si parte alle 13:30 con Angola-Zimbabwe, si prosegue alle 16:00 con Egitto-Sudafrica e alle 18:30 con Zambia-Isole Comore, prima del gran finale in prima serata alle 21:00 con Marocco-Mali.

Su Dazn va in scena la Serie B: alle 17:15 appuntamento con Modena-Monza, una sfida che promette intensità e punti pesanti.

Grande calcio su Sky: Manchester United-Newcastle accende la Premier League

Su Sky Sport Calcio, alle 21:00, riflettori sul big match di Premier League Manchester United-Newcastle, per una serata all’insegna del grande calcio inglese che però quest’anno offrirà il solito Boxing Day. Il campinato inglese, infatti, ha deciso di ridurre al minimo una tradizione storica, ovvero il turno di Santo Stefano: quest’anno il 26 dicembre si giocherà un’unica partita, appunto quella dell’Old Trafford.

