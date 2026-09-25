Il calcio in TV oggi, venerdì 25 settembre: l'Italia sfida il Belgio in Nations League. Dove vedere il match in diretta UEFA Nations League protagonista: Italia-Belgio sulla Rai e doppio Diretta Gol su Sky

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ANSA

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La giornata di oggi offre una selezione interessante di partite di calcio: dalle sfide di UEFA Nations League con la Nazionale in primo piano, al doppio appuntamento in contemporanea con Diretta Gol. Un palinsesto pensato per chi cerca il grande evento serale e per chi ama seguire più match in tempo reale.

Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida il Belgio in Nations League

La serata tricolore si accende su Rai 1 alle 20:45 con Italia-Belgio, valida per la UEFA Nations League. Un appuntamento imperdibile con la Nazionale, per vivere 90 minuti di emozioni contro un avversario di primo livello.

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UEFA Nations League su Sky: doppio Diretta Gol per non perdere nulla

Su Sky Sport Calcio dalle 18:00 spazio a Diretta Gol, per seguire in tempo reale le sfide del pomeriggio di UEFA Nations League con aggiornamenti continui e collegamenti dalle partite in corso.

In prima serata, ancora su Sky Sport Calcio alle 20:45 torna Diretta Gol, ideale per avere il quadro completo delle gare in contemporanea e non perdere nessun momento chiave della Nations League.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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