Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi, venerdì 25 settembre: l'Italia sfida il Belgio in Nations League. Dove vedere il match in diretta

UEFA Nations League protagonista: Italia-Belgio sulla Rai e doppio Diretta Gol su Sky

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana
ANSA

La giornata di oggi offre una selezione interessante di partite di calcio: dalle sfide di UEFA Nations League con la Nazionale in primo piano, al doppio appuntamento in contemporanea con Diretta Gol. Un palinsesto pensato per chi cerca il grande evento serale e per chi ama seguire più match in tempo reale.

Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida il Belgio in Nations League

La serata tricolore si accende su Rai 1 alle 20:45 con Italia-Belgio, valida per la UEFA Nations League. Un appuntamento imperdibile con la Nazionale, per vivere 90 minuti di emozioni contro un avversario di primo livello.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

UEFA Nations League su Sky: doppio Diretta Gol per non perdere nulla

Su Sky Sport Calcio dalle 18:00 spazio a Diretta Gol, per seguire in tempo reale le sfide del pomeriggio di UEFA Nations League con aggiornamenti continui e collegamenti dalle partite in corso.

In prima serata, ancora su Sky Sport Calcio alle 20:45 torna Diretta Gol, ideale per avere il quadro completo delle gare in contemporanea e non perdere nessun momento chiave della Nations League.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Jamal Musiala, stella della Germania

Il calcio in TV oggi, giovedì 24 settembre: parte la Nations League con Olanda-Germania. Dove vederla live

Scoprite le migliori partite di giovedì 24 settembre 2026: Nations League su Sky e O...
affari tuoi non va in onda stasera 25 settembre 2026

Affari Tuoi, cancellata la puntata di stasera e De Martino verso una pioggia di stop: la decisione della Rai

Salta la puntata di venerdì 25 settembre 2026: su Rai 1 c'è Italia-Belgio di Nations...
Cesara Buonamici, Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli

Stasera in tv (25 settembre), le polemiche al GF Vip su Canale 5 sfidano calcio e thriller

In prima serata anche l’inchiesta di Quarto Grado su Rete 4 e la satira di Diego Bia...
Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter

Il calcio in TV oggi, martedì 8 settembre: torna la Champions con Real Madrid-Inter. Dove vederla in diretta

Scoprite le migliori partite di martedì 8 settembre 2026: notte di Champions su Sky ...
X Factor 2026

Stasera in tv (24 settembre): è caccia al live a X Factor, ripartono Le Iene

Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 1 la commedia corale FolleMente, Canale 5 rilancia...
Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli

Il calcio in TV oggi, mercoledì 9 settembre: c'è Napoli-Arsenal in Champions. Dove vederla in diretta

Champions League protagonista: Diretta Gol su Sky, Napoli-Arsenal su Prime Video e L...
Il calcio in TV oggi, martedì 25 agosto 2026: spazio ai preliminari di Champions League

Il calcio in TV oggi, martedì 25 agosto 2026: spazio ai preliminari di Champions League

Champions League in prima serata su Sky: Bodo Glimt-NEC Nijmegen e Sabah-Hapoel Beer...
L'Atalanta sfida l'Hapoel per l'accesso alla fase a gironi della Conference League

Il calcio in TV oggi, giovedì 27 agosto: Hapoel-Atalanta, dove vederla in diretta

Scoprite le migliori partite di giovedì 27 agosto 2026: Atalanta in Conference Leagu...
Champions League in campo per il ritorno dei preliminari

Il calcio in TV oggi, mercoledì 26 agosto 2026: spareggi decisivi per la Champions League. Dove vederli live

Scoprite le migliori partite di mercoledì 26 agosto 2026: Champions League su Sky e ...

Suzuki

Tecnologie diverse per esigenze diverse

Dall'elettrico eVitara all'ibrido plug-in della Across

LEGGI

Personaggi

Megan Ria

Megan Ria
Alessadro Bastoni

Alessandro Bastoni
lessandro Antinelli

Alessandro Antinelli
Marco Tardelli

Marco Tardelli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963