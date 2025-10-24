Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 24 ottobre 2025. Il Milan cerca la fuga, i nerazzurri non possono permetterlo
Le migliori partite in onda venerdì 24 ottobre 2025: subito un match fondamentale con i rossoneri pronti a staccare le rivali in testa alla Serie A. In più Serie C e Bundesliga
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In evidenza la Serie A con Milan-Pisa, la Serie B con Modena-Empoli e, per chi ama il calcio oltreconfine, la 2. Bundesliga con Schalke-Darmstadt.
- Serie A in primo piano su Sky: il Milan ospita il Pisa
- Altre proposte: Serie A e Primavera tra Dazn e Sportitalia
Serie A in primo piano su Sky: il Milan ospita il Pisa
Su Sky Sport 1 appuntamento con la Serie A: Milan-Pisa alle 20:45. La capolista cerca la fuga ma i nerazzurri devono assolutamente fare punti per non sprofondare nella zona retrocessione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Sky Sport Calcio spazio alla stessa sfida di campionato: Milan-Pisa alle 20:45.
Programmazione ricca su Sky Sport Arena: alle 18:30 la 2. Bundesliga con Schalke-Darmstadt; in serata, alle 20:30, la Serie C propone Foggia-Team Altamura.
Altre proposte: Serie A e Primavera tra Dazn e Sportitalia
Su Dazn doppio appuntamento serale: alle 20:30 la Serie B con Modena-Empoli e alle 20:45 la Serie A con Milan-Pisa.
Pomeriggio dedicato al campionato Primavera 1 su Sportitalia: alle 14:30 Frosinone-Bologna e alle 16:30 Sassuolo-Parma.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, venerdì 24 ottobre 2025: le Azzurre alla prova del Giappone, sfida durissima per la Virtus
I migliori eventi sportivi in onda venerdì 24 ottobre 2025: la Nazionale femminile i...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus
Scoprite le migliori partite di sabato 18 ottobre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 17 ottobre 2025. L'Inter va in trasferta, derby ligure per la Samp
Scoprite le migliori partite in programma venerdì 17 ottobre 2025: i giovani nerazzu...
Il calcio in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere Milan-Fiorentina e Liverpool-Manchester United
Le migliori partite di domenica 19 ottobre 2025: dalla Serie A su DAZN e Sky al Mond...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 20 ottobre 2025. Chiusura di lusso per la giornata di A
Le partite in onda lunedì 20 ottobre 2025: Cremonese e Udinese si sfidano per un pos...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 3 ottobre 2025. Verona e Sassuolo inaugurano la sesta di Serie A
Stasera, venerdì 3 ottobre 2025, riparte il campionato: riflettori sullo stadio Bent...
Lo sport in TV oggi, lunedì 20 ottobre 2025: super volley e una sfida dura per la Virtus (dopo il caso Vildoza)
I migliori eventi sportivi in onda oggi, lunedì 20 ottobre 2025: oltre al calcio di ...
Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1
Dal GP degli Stati Uniti di Formula 1 e dal GP d’Australia di MotoGP a Roma-Inter e ...