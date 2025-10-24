Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 24 ottobre 2025. Il Milan cerca la fuga, i nerazzurri non possono permetterlo Le migliori partite in onda venerdì 24 ottobre 2025: subito un match fondamentale con i rossoneri pronti a staccare le rivali in testa alla Serie A. In più Serie C e Bundesliga

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In evidenza la Serie A con Milan-Pisa, la Serie B con Modena-Empoli e, per chi ama il calcio oltreconfine, la 2. Bundesliga con Schalke-Darmstadt.

Serie A in primo piano su Sky: il Milan ospita il Pisa

Su Sky Sport 1 appuntamento con la Serie A: Milan-Pisa alle 20:45. La capolista cerca la fuga ma i nerazzurri devono assolutamente fare punti per non sprofondare nella zona retrocessione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport Calcio spazio alla stessa sfida di campionato: Milan-Pisa alle 20:45.

Programmazione ricca su Sky Sport Arena: alle 18:30 la 2. Bundesliga con Schalke-Darmstadt; in serata, alle 20:30, la Serie C propone Foggia-Team Altamura.

Altre proposte: Serie A e Primavera tra Dazn e Sportitalia

Su Dazn doppio appuntamento serale: alle 20:30 la Serie B con Modena-Empoli e alle 20:45 la Serie A con Milan-Pisa.

Pomeriggio dedicato al campionato Primavera 1 su Sportitalia: alle 14:30 Frosinone-Bologna e alle 16:30 Sassuolo-Parma.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche