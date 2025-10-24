Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 24 ottobre 2025. Il Milan cerca la fuga, i nerazzurri non possono permetterlo

Le migliori partite in onda venerdì 24 ottobre 2025: subito un match fondamentale con i rossoneri pronti a staccare le rivali in testa alla Serie A. In più Serie C e Bundesliga

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 24 ottobre 2025. Il Milan cerca la fuga, i nerazzurri non possono permetterlo

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In evidenza la Serie A con Milan-Pisa, la Serie B con Modena-Empoli e, per chi ama il calcio oltreconfine, la 2. Bundesliga con Schalke-Darmstadt.

Serie A in primo piano su Sky: il Milan ospita il Pisa

Su Sky Sport 1 appuntamento con la Serie A: Milan-Pisa alle 20:45. La capolista cerca la fuga ma i nerazzurri devono assolutamente fare punti per non sprofondare nella zona retrocessione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport Calcio spazio alla stessa sfida di campionato: Milan-Pisa alle 20:45.

Programmazione ricca su Sky Sport Arena: alle 18:30 la 2. Bundesliga con Schalke-Darmstadt; in serata, alle 20:30, la Serie C propone Foggia-Team Altamura.

Altre proposte: Serie A e Primavera tra Dazn e Sportitalia

Su Dazn doppio appuntamento serale: alle 20:30 la Serie B con Modena-Empoli e alle 20:45 la Serie A con Milan-Pisa.

Pomeriggio dedicato al campionato Primavera 1 su Sportitalia: alle 14:30 Frosinone-Bologna e alle 16:30 Sassuolo-Parma.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, venerdì 24 ottobre 2025: le Azzurre alla prova del Giappone, sfida durissima per la Virtus

Lo sport in TV oggi, venerdì 24 ottobre 2025: le Azzurre alla prova del Giappone, sfida durissima per la Virtus

I migliori eventi sportivi in onda venerdì 24 ottobre 2025: la Nazionale femminile i...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 18 ottobre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 17 ottobre 2025. L'Inter va in trasferta, derby ligure per la Samp

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 17 ottobre 2025. L'Inter va in trasferta, derby ligure per la Samp

Scoprite le migliori partite in programma venerdì 17 ottobre 2025: i giovani nerazzu...
Il calcio in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere Milan-Fiorentina e Liverpool-Manchester United

Il calcio in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere Milan-Fiorentina e Liverpool-Manchester United

Le migliori partite di domenica 19 ottobre 2025: dalla Serie A su DAZN e Sky al Mond...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 20 ottobre 2025. Chiusura di lusso per la giornata di A

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 20 ottobre 2025. Chiusura di lusso per la giornata di A

Le partite in onda lunedì 20 ottobre 2025: Cremonese e Udinese si sfidano per un pos...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 3 ottobre 2025. Verona e Sassuolo inaugurano la sesta di Serie A

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 3 ottobre 2025. Verona e Sassuolo inaugurano la sesta di Serie A

Stasera, venerdì 3 ottobre 2025, riparte il campionato: riflettori sullo stadio Bent...
Lo sport in TV oggi, lunedì 20 ottobre 2025: super volley e una sfida dura per la Virtus (dopo il caso Vildoza)

Lo sport in TV oggi, lunedì 20 ottobre 2025: super volley e una sfida dura per la Virtus (dopo il caso Vildoza)

I migliori eventi sportivi in onda oggi, lunedì 20 ottobre 2025: oltre al calcio di ...
Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1

Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1

Dal GP degli Stati Uniti di Formula 1 e dal GP d’Australia di MotoGP a Roma-Inter e ...
Il calcio in TV oggi, domenica 12 ottobre 2025: Danimarca-Grecia in diretta, dove vederla

Il calcio in TV oggi, domenica 12 ottobre 2025: Danimarca-Grecia in diretta, dove vederla

Scoprite le migliori partite di domenica 12 ottobre 2025: Qualificazioni Mondiali 20...

Salute

Miastenia

Cos'è, cure e terapie innovative

LEGGI

Personaggi

Nico Tedeschi

Nico Tedeschi
Loris Karius

Loris Karius
Andrea Tabanelli, concorrente The Couple

Andrea Tabanelli
Mariolina Cannuli

Mariolina Cannuli

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963