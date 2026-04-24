Inter, perché oggi è la giornata decisiva (e non gioca nemmeno) Stasera, venerdì 24 aprile 2026, si gioca Napoli-Cremonese, ultima chance per gli azzurri per puntare allo Scudetto. Nerazzurri alla finestra. Le partite in TV

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La giornata di oggi, venerdì 24 aprile 2026, offre 5 partite di calcio in TV: scelte per tutti i gusti tra Serie A, Premier League, Serie B e calcio argentino. In evidenza Napoli-Cremonese su Dazn, la sfida di Premier Sunderland-Nottingham Forest su Sky Sport Calcio e, a notte fonda, Racing-Barracas su Sportitalia.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e la Liga Profesional su Sportitalia

Su Dazn riflettori puntati sulla Serie A con Napoli-Cremonese alle 20:45. Gli azzurri non possono che vincere per non abbandonare le ultime speranze di Scudetto. L’Inter sta alla finestra. Spazio anche alla Serie B: si parte alle 19:00 con Monza-Modena e si prosegue alle 21:00 con Avellino-Bari.

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Sulle frequenze di Sportitalia arriva la Liga Profesional argentina: alle 02:30 appuntamento con Racing-Barracas.

Premier League su Sky: Sunderland-Nottingham Forest illumina la serata

Su Sky Sport Calcio, alle 21:00, la Premier League propone Sunderland-Nottingham Forest, una sfida dal sapore internazionale perfetta per chi ama il calcio inglese.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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