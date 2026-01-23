Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 23 gennaio 2026: Inter in "testacoda" dopo la batosta Champions
Stasera, venerdì 23 gennaio 2026, i nerazzurri di Chivu affrontano il Pisa, ultimo in Serie A con il Verona, dopo la sconfitta sonora con l'Arsenal. Le partite
Venerdì 23 gennaio 2026 propone sette appuntamenti di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e top campionati esteri: una programmazione ricca per tutti i gusti. Tra le sfide di spicco segnaliamo Inter-Pisa, Auxerre-PSG e FC St. Pauli-Amburgo SV.
- Altre proposte: la Serie A e la Serie B su Dazn
- Calcio internazionale su Sky: Ligue 1 e Bundesliga in evidenza
Altre proposte: la Serie A e la Serie B su Dazn
Su Dazn la serata si accende con la Serie A: Inter-Pisa alle 20:45. Spazio anche alla Serie B con Carrarese-Empoli alle 20:30.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Calcio internazionale su Sky: Ligue 1 e Bundesliga in evidenza
Su Sky Sport Mix doppio appuntamento: alle 18:30 Darmstadt-Norimberga (Bundesliga 2) e alle 20:30 Giugliano-Cavese (Serie C).
Su Sky Sport Calcio alle 20:00 tocca alla Ligue 1 con Auxerre-PSG.
Alle 20:30 su Sky Sport Max spazio alla Bundesliga con FC St. Pauli-Amburgo SV.
Sempre alle 20:30 su Sky Sport Arena va in scena la Serie C con Triestina-Lumezzane.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus
Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce
Scoprite le migliori partite di domenica 18 gennaio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sk...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra
Le partite in onda venerdì 16 gennaio 2026: Pisa-Atalanta apre la nuova giornata del...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 10 gennaio: da Roma-Sassuolo a Atalanta-Torino
Scoprite le migliori partite di sabato 10 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Inter-Napoli non finisce mai: la nuova sfida dopo le polemiche
Torna la Serie A con i recuperi di nerazzurri e partenopei a 3 giorni dal teso pareg...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 novembre: arrivano Milan-Lazio e Roma-Lecce
Scoprite le migliori partite di sabato 29 novembre 2025: dalla Serie A su Dazn e Sky...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta
Scoprite le migliori partite di sabato 6 dicembre 2025: Serie A tra Verona-Atalanta ...