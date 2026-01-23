Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 23 gennaio 2026: Inter in "testacoda" dopo la batosta Champions Stasera, venerdì 23 gennaio 2026, i nerazzurri di Chivu affrontano il Pisa, ultimo in Serie A con il Verona, dopo la sconfitta sonora con l'Arsenal. Le partite

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Venerdì 23 gennaio 2026 propone sette appuntamenti di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e top campionati esteri: una programmazione ricca per tutti i gusti. Tra le sfide di spicco segnaliamo Inter-Pisa, Auxerre-PSG e FC St. Pauli-Amburgo SV.

Altre proposte: la Serie A e la Serie B su Dazn

Su Dazn la serata si accende con la Serie A: Inter-Pisa alle 20:45. Spazio anche alla Serie B con Carrarese-Empoli alle 20:30.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Calcio internazionale su Sky: Ligue 1 e Bundesliga in evidenza

Su Sky Sport Mix doppio appuntamento: alle 18:30 Darmstadt-Norimberga (Bundesliga 2) e alle 20:30 Giugliano-Cavese (Serie C).

Su Sky Sport Calcio alle 20:00 tocca alla Ligue 1 con Auxerre-PSG.

Alle 20:30 su Sky Sport Max spazio alla Bundesliga con FC St. Pauli-Amburgo SV.

Sempre alle 20:30 su Sky Sport Arena va in scena la Serie C con Triestina-Lumezzane.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche