Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 23 gennaio 2026: Inter in "testacoda" dopo la batosta Champions

Stasera, venerdì 23 gennaio 2026, i nerazzurri di Chivu affrontano il Pisa, ultimo in Serie A con il Verona, dopo la sconfitta sonora con l'Arsenal. Le partite

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 23 gennaio 2026: Inter in "testacoda" dopo la batosta Champions

Venerdì 23 gennaio 2026 propone sette appuntamenti di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e top campionati esteri: una programmazione ricca per tutti i gusti. Tra le sfide di spicco segnaliamo Inter-Pisa, Auxerre-PSG e FC St. Pauli-Amburgo SV.

Altre proposte: la Serie A e la Serie B su Dazn

Su Dazn la serata si accende con la Serie A: Inter-Pisa alle 20:45. Spazio anche alla Serie B con Carrarese-Empoli alle 20:30.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Calcio internazionale su Sky: Ligue 1 e Bundesliga in evidenza

Su Sky Sport Mix doppio appuntamento: alle 18:30 Darmstadt-Norimberga (Bundesliga 2) e alle 20:30 Giugliano-Cavese (Serie C).

Su Sky Sport Calcio alle 20:00 tocca alla Ligue 1 con Auxerre-PSG.

Alle 20:30 su Sky Sport Max spazio alla Bundesliga con FC St. Pauli-Amburgo SV.

Sempre alle 20:30 su Sky Sport Arena va in scena la Serie C con Triestina-Lumezzane.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce

Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce

Scoprite le migliori partite di domenica 18 gennaio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sk...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra

Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra

Le partite in onda venerdì 16 gennaio 2026: Pisa-Atalanta apre la nuova giornata del...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 10 gennaio: da Roma-Sassuolo a Atalanta-Torino

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 10 gennaio: da Roma-Sassuolo a Atalanta-Torino

Scoprite le migliori partite di sabato 10 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Inter-Napoli non finisce mai: la nuova sfida dopo le polemiche

Inter-Napoli non finisce mai: la nuova sfida dopo le polemiche

Torna la Serie A con i recuperi di nerazzurri e partenopei a 3 giorni dal teso pareg...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 novembre: arrivano Milan-Lazio e Roma-Lecce

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 novembre: arrivano Milan-Lazio e Roma-Lecce

Scoprite le migliori partite di sabato 29 novembre 2025: dalla Serie A su Dazn e Sky...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta

Scoprite le migliori partite di sabato 6 dicembre 2025: Serie A tra Verona-Atalanta ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV

Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV

Scoprite le migliori partite di domenica 23 novembre 2025: dal derby Inter-Milan su ...

Personaggi

Marco Borriello

Marco Borriello
Loris Karius

Loris Karius
Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca
Bruno Pizzul

Bruno Pizzul

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963