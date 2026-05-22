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Il calcio in TV: ultima giornata di serie A, dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta

Scoprite le migliori partite di venerdì 22 maggio 2026: dalla Serie A su Dazn alla Primavera 1 su Sportitalia

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Redazione

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Duello tra Fagioli e De Katelaere in Atalanta-Fiorentina
ANSA

La giornata di oggi offre una scelta tra due partite di calcio, Serie A e Primavera 1. Questo il palinsesto dei due appuntamenti: la Serie A con Fiorentina-Atalanta su Dazn e il campionato Primavera 1 con Cesena-Inter su Sportitalia.

La Serie A su Dazn e la Primavera 1 su Sportitalia

Su Dazn spazio alla Serie A con Fiorentina-Atalanta, inizio alle 20:45.

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Su Sportitalia appuntamento con la Primavera 1: Cesena-Inter, alle 18:00.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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