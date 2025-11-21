Trova nel Magazine
È scontro tra Puglia e Calabria: una partita di Serie C mette a confronto due Regioni rivali

Le partite in onda venerdì 21 novembre 2025: c'è l'Italia U17 contro il Burkina-Faso, il derby della Costa Azzurra ma soprattutto Cerignola-Crotone e Catanzaro-Pescara

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

È scontro tra Puglia e Calabria: una partita di Serie C mette a confronto due Regioni rivali

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio in TV, con sette incontri per tutti i gusti: dalla Nazionale giovanile con Italia-Burkina Faso su Rai Sport,al big match di Ligue 1 OGC Nizza-Olympique Marsiglia su Sky, fino alla Serie B con Catanzaro-Pescara su Dazn.

Grande calcio sulla Rai: l’Italia U17 al Mondiale in Qatar

Su Rai Sport, alle 14:30, riflettori sulla Coppa del Mondo U17 Qatar 2025 con Italia-Burkina Faso, appuntamento da non perdere per seguire i giovani Azzurri.

Ligue 1 e Bundesliga su Sky: Nizza-Marsiglia guida la serata

Su Sky Sport Calcio, la programmazione si apre alle 18:30 con Hertha-Eintracht Braunschweig (Bundesliga 2), per poi proseguire alle 20:45 con il clou di Ligue 1 OGC Nizza-Olympique Marsiglia.

Su Sky Sport Mix, appuntamento alle 20:30 con la Bundesliga: in campo Mainz-Hoffenheim per una sfida dal sapore tedesco in prima serata.

Su Sky Sport Arena, alle 20:30 spazio alla Serie C con Audace Cerignola-Crotone, ideale per chi ama vivere il calcio italiano anche fuori dai massimi campionati.

Altre proposte: segui Serie B e Saudi League

Su Sportitalia, alle 18:30, va in scena la Saudi League con Al Ahli-Al Qadsiah, un confronto che mette in vetrina il calcio internazionale del Golfo.

Su Dazn, alle 20:30, appuntamento con la Serie B: Catanzaro-Pescara promette intensità e punti pesanti nella corsa di campionato.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

