È scontro tra Puglia e Calabria: una partita di Serie C mette a confronto due Regioni rivali
Le partite in onda venerdì 21 novembre 2025: c'è l'Italia U17 contro il Burkina-Faso, il derby della Costa Azzurra ma soprattutto Cerignola-Crotone e Catanzaro-Pescara
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio in TV, con sette incontri per tutti i gusti: dalla Nazionale giovanile con Italia-Burkina Faso su Rai Sport,al big match di Ligue 1 OGC Nizza-Olympique Marsiglia su Sky, fino alla Serie B con Catanzaro-Pescara su Dazn.
- Grande calcio sulla Rai: l'Italia U17 al Mondiale in Qatar
- Ligue 1 e Bundesliga su Sky: Nizza-Marsiglia guida la serata
- Altre proposte: segui Serie B e Saudi League
Grande calcio sulla Rai: l’Italia U17 al Mondiale in Qatar
Su Rai Sport, alle 14:30, riflettori sulla Coppa del Mondo U17 Qatar 2025 con Italia-Burkina Faso, appuntamento da non perdere per seguire i giovani Azzurri.
Ligue 1 e Bundesliga su Sky: Nizza-Marsiglia guida la serata
Su Sky Sport Calcio, la programmazione si apre alle 18:30 con Hertha-Eintracht Braunschweig (Bundesliga 2), per poi proseguire alle 20:45 con il clou di Ligue 1 OGC Nizza-Olympique Marsiglia.
Su Sky Sport Mix, appuntamento alle 20:30 con la Bundesliga: in campo Mainz-Hoffenheim per una sfida dal sapore tedesco in prima serata.
Su Sky Sport Arena, alle 20:30 spazio alla Serie C con Audace Cerignola-Crotone, ideale per chi ama vivere il calcio italiano anche fuori dai massimi campionati.
Altre proposte: segui Serie B e Saudi League
Su Sportitalia, alle 18:30, va in scena la Saudi League con Al Ahli-Al Qadsiah, un confronto che mette in vetrina il calcio internazionale del Golfo.
Su Dazn, alle 20:30, appuntamento con la Serie B: Catanzaro-Pescara promette intensità e punti pesanti nella corsa di campionato.
