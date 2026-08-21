Il calcio in TV oggi, venerdì 21 agosto. Premier League e Serie C in diretta: dove vederle
Scoprite le migliori partite di venerdì 21 agosto 2026: Premier League su Sky, Serie B su Dazn e Saudi League su Sportitalia
Scoprite le migliori partite di venerdì 21 agosto 2026: Premier League su Sky, Serie B su Dazn e Saudi League su Sportitalia
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: tra campionati italiani come Serie B e Serie C, il calcio internazionale della Premier League e della Saudi League, e un appuntamento giovanile con la Scopigno Cup. Ce n’è per tutti i gusti, dalla prima serata al pomeriggio.
- Premier League e Serie C su Sky: serata tra Arsenal-Coventry e Bari-Cavese
- Altre proposte: Serie B su Dazn e Saudi League su Sportitalia
- Grande calcio sulla Rai: Finale Scopigno Cup nel pomeriggio
Premier League e Serie C su Sky: serata tra Arsenal-Coventry e Bari-Cavese
Sul Sky Sport 1 alle 21:00 spazio a Bari-Cavese, incontro di Serie C che porta in campo il calcio italiano in prima serata.
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Su Sky Sport Arena alle 21:00 riflettori sulla Premier League con Arsenal-Coventry City, per chi desidera una serata internazionale.
Completa l’offerta di Sky Sky Sport Mix, dove alle 21:00 va in scena Union Brescia-Carpi, altra sfida di Serie C.
Altre proposte: Serie B su Dazn e Saudi League su Sportitalia
Gli appassionati di cadetteria possono seguire su Dazn alle 20:30 Vicenza-Catanzaro, valida per la Serie B.
Per chi guarda al calcio internazionale, su Sportitalia alle 18:00 è in programma Al Riyadh-Al Nassr, match di Saudi League.
Grande calcio sulla Rai: Finale Scopigno Cup nel pomeriggio
Nel pomeriggio su Rai Sport alle 16:00 appuntamento con la Finale della Scopigno Cup.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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