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Il calcio in TV oggi, venerdì 21 agosto. Premier League e Serie C in diretta: dove vederle

Scoprite le migliori partite di venerdì 21 agosto 2026: Premier League su Sky, Serie B su Dazn e Saudi League su Sportitalia

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Redazione

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Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal
ANSA

Scoprite le migliori partite di venerdì 21 agosto 2026: Premier League su Sky, Serie B su Dazn e Saudi League su Sportitalia

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: tra campionati italiani come Serie B e Serie C, il calcio internazionale della Premier League e della Saudi League, e un appuntamento giovanile con la Scopigno Cup. Ce n’è per tutti i gusti, dalla prima serata al pomeriggio.

Premier League e Serie C su Sky: serata tra Arsenal-Coventry e Bari-Cavese

Sul Sky Sport 1 alle 21:00 spazio a Bari-Cavese, incontro di Serie C che porta in campo il calcio italiano in prima serata.

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Su Sky Sport Arena alle 21:00 riflettori sulla Premier League con Arsenal-Coventry City, per chi desidera una serata internazionale.

Completa l’offerta di Sky Sky Sport Mix, dove alle 21:00 va in scena Union Brescia-Carpi, altra sfida di Serie C.

Altre proposte: Serie B su Dazn e Saudi League su Sportitalia

Gli appassionati di cadetteria possono seguire su Dazn alle 20:30 Vicenza-Catanzaro, valida per la Serie B.

Per chi guarda al calcio internazionale, su Sportitalia alle 18:00 è in programma Al Riyadh-Al Nassr, match di Saudi League.

Grande calcio sulla Rai: Finale Scopigno Cup nel pomeriggio

Nel pomeriggio su Rai Sport alle 16:00 appuntamento con la Finale della Scopigno Cup.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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