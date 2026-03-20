Il Napoli di Conte ci spera ancora: la matematica è dalla sua parte. Dove vederlo Oggi, venerdì 20 marzo 2026, gli azzurri sfidano il Cagliari (in zona rossa) per superare il Milan e andare a -6 dall'Inter. La rimonta è possibile

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Venerdì 20 marzo 2026 offre sei appuntamenti di calcio in TV, con scelte per tutti i gusti: dalla Serie A con Cagliari-Napoli e Genoa-Udinese, fino alla Premier League con Bournemouth-Manchester United. Ecco la guida completa per orientarsi tra canali e orari.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Genoa-Udinese illumina la serata

Su Sky Sport Calcio alle 20:45 va in scena Genoa-Udinese (Serie A).

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Su Sky Sport 1 alle 21:00 spazio alla Premier League con Bournemouth-Manchester United.

Su Sky Sport Max alle 18:30 appuntamento con la Bundesliga 2: Hannover-Eintracht B..

Altre proposte: la Serie A su Dazn e il calcio giovanile su Sportitalia

Su Dazn doppio appuntamento con la Serie A: alle 18:30 Cagliari-Napoli e alle 20:45 Genoa-Udinese.

Su Sportitalia alle 16:00 il campionato Primavera 1 propone Verona-Torino.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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