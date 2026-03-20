Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il Napoli di Conte ci spera ancora: la matematica è dalla sua parte. Dove vederlo

Oggi, venerdì 20 marzo 2026, gli azzurri sfidano il Cagliari (in zona rossa) per superare il Milan e andare a -6 dall'Inter. La rimonta è possibile

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il Napoli di Conte ci spera ancora: la matematica è dalla sua parte. Dove vederlo

Venerdì 20 marzo 2026 offre sei appuntamenti di calcio in TV, con scelte per tutti i gusti: dalla Serie A con Cagliari-Napoli e Genoa-Udinese, fino alla Premier League con Bournemouth-Manchester United. Ecco la guida completa per orientarsi tra canali e orari.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Genoa-Udinese illumina la serata

Su Sky Sport Calcio alle 20:45 va in scena Genoa-Udinese (Serie A).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport 1 alle 21:00 spazio alla Premier League con Bournemouth-Manchester United.

Su Sky Sport Max alle 18:30 appuntamento con la Bundesliga 2: Hannover-Eintracht B..

Altre proposte: la Serie A su Dazn e il calcio giovanile su Sportitalia

Su Dazn doppio appuntamento con la Serie A: alle 18:30 Cagliari-Napoli e alle 20:45 Genoa-Udinese.

Su Sportitalia alle 16:00 il campionato Primavera 1 propone Verona-Torino.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 14 marzo 2026: da Udinese-Juventus a Inter-Atalanta

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 14 marzo 2026: da Udinese-Juventus a Inter-Atalanta

Scoprite le migliori partite di sabato 14 marzo 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN al...
Calcio, doppia sfida per chiudere la 27a giornata: dove vedere le partite

Calcio, doppia sfida per chiudere la 27a giornata: dove vedere le partite

Oggi, lunedì 2 marzo 2026, si giocano Udinese-Fiorentina e Pisa-Bologna: dove guarda...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 7 marzo 2026: da Juventus-Pisa ad Atalanta-Udinese

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 7 marzo 2026: da Juventus-Pisa ad Atalanta-Udinese

Scoprite le migliori partite di sabato 7 marzo 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN all...
Calcio, due grandi danno vita al derby della disperazione: dove vederlo

Calcio, due grandi danno vita al derby della disperazione: dove vederlo

Questa sera, lunedì 23 febbraio 2026, Fiorentina e Pisa si sfidano per non retrocede...
Lazio-Milan, stasera in tv: orario, canale, dove vedere in diretta streaming il posticipo

Lazio-Milan, stasera in tv: orario, canale, dove vedere in diretta streaming il posticipo

Dalla Serie A su Sky e DAZN alla Premier League e Bundesliga su Sky, fino alla Prima...
L'Inter rischia una nuova batosta in Coppa: cosa succede stasera

L'Inter rischia una nuova batosta in Coppa: cosa succede stasera

Oggi, martedì 3 marzo 2026, i nerazzurri di Chivu affrontano un Como in grande salut...
allegri

Milan-Inter, dove vedere il derby stasera in TV: canale, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 8 marzo 2026: dalla Serie A su DAZN alla Se...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 28 febbraio 2026, da Inter-Genoa a Verona-Napoli

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 28 febbraio 2026, da Inter-Genoa a Verona-Napoli

Scoprite le migliori partite di sabato 28 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 26 gennaio 2026: la sfida del Nord-Est (e molto altro)

Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 26 gennaio 2026: la sfida del Nord-Est (e molto altro)

Le partite in onda lunedì 26 gennaio 2026: la Serie A chiude il turno con Verona-Udi...

Enel

Mobilità elettrica sostenibile

Ricaricare in casa con tariffe dedicate e noleggio all-inclusive

LEGGI

Personaggi

Marco Borriello

Marco Borriello

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963