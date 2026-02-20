Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 20 febbraio 2026 Scoprite le migliori partite di venerdì 20 febbraio 2026: dalla Serie A su Dazn alla Ligue 1 su Sky, con il calcio argentino e la Primavera su Sportitalia

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A su Dazn alla Ligue 1 su Sky, passando per la Liga Profesional e la Primavera 1 su Sportitalia. Preparatevi a una programmazione ricca e variegata per tutti i gusti.

Altre proposte: segui la Serie A su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia

Su Dazn la serata si accende con la Serie A: Sassuolo-Verona alle 20:45, un appuntamento da non perdere per chi vuole vivere le emozioni del massimo campionato. Poco prima, spazio anche alla Serie B con Frosinone-Empoli alle 20:30, per una doppia fascia oraria all’insegna del grande calcio italiano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Notte e pomeriggio ricchi su Sportitalia: si parte con la Liga Profesional argentina, Boca Juniors-Racing alle 00:00 e Rosario Central-Talleres alle 02:15, due sfide dal sapore sudamericano. Nel pomeriggio, riflettori sui giovani della Primavera 1 con Cagliari-Cremonese alle 13:00 e Frosinone-Inter alle 15:00.

Calcio internazionale su Sky: Brest-Marsiglia illumina la Ligue 1

Su Sky Sport Calcio appuntamento con la Ligue 1: Brest-Marsiglia alle 20:45, una sfida che promette intensità e qualità tecnica, ideale per chi cerca grande calcio oltre i confini italiani.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche