Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 20 febbraio 2026
Scoprite le migliori partite di venerdì 20 febbraio 2026: dalla Serie A su Dazn alla Ligue 1 su Sky, con il calcio argentino e la Primavera su Sportitalia
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A su Dazn alla Ligue 1 su Sky, passando per la Liga Profesional e la Primavera 1 su Sportitalia. Preparatevi a una programmazione ricca e variegata per tutti i gusti.
- Altre proposte: segui la Serie A su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia
- Calcio internazionale su Sky: Brest-Marsiglia illumina la Ligue 1
Altre proposte: segui la Serie A su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia
Su Dazn la serata si accende con la Serie A: Sassuolo-Verona alle 20:45, un appuntamento da non perdere per chi vuole vivere le emozioni del massimo campionato. Poco prima, spazio anche alla Serie B con Frosinone-Empoli alle 20:30, per una doppia fascia oraria all’insegna del grande calcio italiano.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Notte e pomeriggio ricchi su Sportitalia: si parte con la Liga Profesional argentina, Boca Juniors-Racing alle 00:00 e Rosario Central-Talleres alle 02:15, due sfide dal sapore sudamericano. Nel pomeriggio, riflettori sui giovani della Primavera 1 con Cagliari-Cremonese alle 13:00 e Frosinone-Inter alle 15:00.
Calcio internazionale su Sky: Brest-Marsiglia illumina la Ligue 1
Su Sky Sport Calcio appuntamento con la Ligue 1: Brest-Marsiglia alle 20:45, una sfida che promette intensità e qualità tecnica, ideale per chi cerca grande calcio oltre i confini italiani.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di sabato 24 gennaio 2026: Serie A su Sky e Dazn, Premi...
Parma-Juventus oggi in Tv: canale, orario e dove vedere tutti i match di serie A
Dalla Serie A su Dazn ai big match di Premier su Sky: tutte le partite di calcio in ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 7 febbraio 2026: da Genoa-Napoli a Fiorentina-Torino
Scoprite le migliori partite di sabato 7 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce
Scoprite le migliori partite di domenica 18 gennaio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sk...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 2 febbraio 2026: la Roma contro la rinascita della Juve
I giallorossi non si vogliono fare superare dai bianconeri: l'obiettivo è tornare a ...
Napoli-Roma, stasera in TV: dove vederla, orario, diretta streaming del big match della serie A
Scoprite dove vedere le migliori partite di domenica 15 febbraio 2026: dalla Serie A...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus
Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...
Atalanta-Cagliari, stasera in diretta TV: dove vederla, Sky o Dazn, orario, streaming
Dove vedere il calcio in TV sabato 13 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Premier ...