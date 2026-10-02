Nations League: dove vedere Francia-Italia in TV stasera e i dubbi di Mancini Oggi, venerdì 2 ottobre 2026 a Parigi, la sfida decisiva degli Azzurri contro i "galletti" di Zidane: la programmazione e come vederla in chiaro

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La giornata di oggi offre una scelta intensa di partite di calcio: dalle emozioni della UEFA Nations League con la sfida della Italia, al mosaico di incontri in Diretta Gol su Sky, fino alla notte argentina con la Liga Profesional.

Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida la Francia in Nations League

Su Rai 1 appuntamento di cartello con Francia-Italia alle 20:45, gara di UEFA Nations League che promette intensità e spettacolo: gli Azzurri sono reduci dalla vittoria contro la Turchia e dalla sconfitta con il Belgio, mentre i "galletti" sono a punteggio pieno dopo due giornate. Ancora molti i dubbi sulla formazione di Mancini, si gioca allo Stade de France di Parigi .

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Nations League in diretta su Sky: doppio appuntamento con Diretta Gol

Su Sky Sport Calcio spazio all’ampia copertura della UEFA Nations League con Diretta Gol alle 18:00 e di nuovo alle 20:45, per vivere in tempo reale i momenti decisivi dai vari campi europei.

Altre proposte: segui il calcio argentino nella notte

Sulle frequenze di Sportitalia si scende in campo con la Liga Profesional: Boca Juniors-Union alle 02:30, una sfida dal grande fascino per gli amanti del calcio sudamericano.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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