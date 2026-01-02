Cagliari-Milan (2 gennaio), stasera in Tv: dove vederla in diretta e streaming
Scoprite le migliori partite di venerdì 2 gennaio 2026: la Serie A con Cagliari-Milan su Sky e DAZN, e la Ligue 1 su Sky Sport Mix
La giornata di oggi offre una scelta di partite di calcio per tutti i gusti: in primo piano la Serie A con Cagliari-Milan, mentre per chi ama il calcio internazionale c’è la Ligue 1 con Tolosa-Lens. Tra le proposte di Sky e DAZN, vi attende una serata all’insegna delle grandi sfide.
- Appuntamento con la Serie A su Sky: Cagliari-Milan illumina la serata
- Altre proposte: la Serie A su DAZN
Su Sky Sport 1, alle 20:45, riflettori puntati su Cagliari-Milan, gara di Serie A attesissima.
Per chi cerca un’alternativa internazionale, su Sky Sport Mix, alle 20:45, va in scena Tolosa-Lens, valida per la Ligue 1.
Sulla piattaforma DAZN, alle 20:45, appuntamento con Cagliari-Milan, la sfida di Serie A da non perdere.
