Cagliari-Milan (2 gennaio), stasera in Tv: dove vederla in diretta e streaming Scoprite le migliori partite di venerdì 2 gennaio 2026: la Serie A con Cagliari-Milan su Sky e DAZN, e la Ligue 1 su Sky Sport Mix

La giornata di oggi offre una scelta di partite di calcio per tutti i gusti: in primo piano la Serie A con Cagliari-Milan, mentre per chi ama il calcio internazionale c’è la Ligue 1 con Tolosa-Lens. Tra le proposte di Sky e DAZN, vi attende una serata all’insegna delle grandi sfide.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Cagliari-Milan illumina la serata

Su Sky Sport 1, alle 20:45, riflettori puntati su Cagliari-Milan, gara di Serie A attesissima.

Per chi cerca un’alternativa internazionale, su Sky Sport Mix, alle 20:45, va in scena Tolosa-Lens, valida per la Ligue 1.

Altre proposte: la Serie A su DAZN

Sulla piattaforma DAZN, alle 20:45, appuntamento con Cagliari-Milan, la sfida di Serie A da non perdere.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

