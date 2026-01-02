Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Cagliari-Milan (2 gennaio), stasera in Tv: dove vederla in diretta e streaming

Scoprite le migliori partite di venerdì 2 gennaio 2026: la Serie A con Cagliari-Milan su Sky e DAZN, e la Ligue 1 su Sky Sport Mix

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

allegri
Mediaset Infinity

La giornata di oggi offre una scelta di partite di calcio per tutti i gusti: in primo piano la Serie A con Cagliari-Milan, mentre per chi ama il calcio internazionale c’è la Ligue 1 con Tolosa-Lens. Tra le proposte di Sky e DAZN, vi attende una serata all’insegna delle grandi sfide.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Cagliari-Milan illumina la serata

Su Sky Sport 1, alle 20:45, riflettori puntati su Cagliari-Milan, gara di Serie A attesissima.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Per chi cerca un’alternativa internazionale, su Sky Sport Mix, alle 20:45, va in scena Tolosa-Lens, valida per la Ligue 1.

Altre proposte: la Serie A su DAZN

Sulla piattaforma DAZN, alle 20:45, appuntamento con Cagliari-Milan, la sfida di Serie A da non perdere.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Atalanta Cagliari in Tv 13 dicembre dove vederla

Atalanta-Cagliari, stasera in diretta TV: dove vederla, Sky o Dazn, orario, streaming

Dove vedere il calcio in TV sabato 13 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Premier ...
Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e S...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 novembre: arrivano Milan-Lazio e Roma-Lecce

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 novembre: arrivano Milan-Lazio e Roma-Lecce

Scoprite le migliori partite di sabato 29 novembre 2025: dalla Serie A su Dazn e Sky...
Roma-Genoa, stasera in TV: orario, dove vedere il posticipo di serie A in diretta

Roma-Genoa, stasera in TV: orario, dove vedere il posticipo di serie A in diretta

Scoprite le migliori partite di lunedì 29 dicembre 2025: dalla Serie A su Sky alla C...
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Serie A oggi in TV (7 dicembre), dove vedere Lazio-Bologna e Cagliari-Roma in diretta

Serie A oggi in TV (7 dicembre), dove vedere Lazio-Bologna e Cagliari-Roma in diretta

Scoprite le migliori partite di domenica 7 dicembre 2025: la Serie A su DAZN con Nap...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta

Scoprite le migliori partite di sabato 6 dicembre 2025: Serie A tra Verona-Atalanta ...
Cristian Chivu

Atalanta-Inter, stasera in diretta tv: canale, orario e dove vedere l'altro big match di serie A

Scoprite le migliori partite di domenica 28 dicembre 2025: Serie A su Dazn e Sky, Co...
Calcio oggi in Tv - Dove vedere Chelsea Arsenal

Chelsea-Arsenal, oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big-match di Premier League

Scoprite le migliori partite di domenica 30 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN al ...

Enel

Facile, immediato, gratuito

Nuovo numero assistenza clienti Enel

LEGGI

Personaggi

Bruno Pizzul

Bruno Pizzul

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963