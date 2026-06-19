Calcio in TV: alle 21 Usa-Australia, nella notte c'è il Brasile. Dove vedere tutte le partite in diretta Scoprite le migliori partite di venerdì 19 giugno 2026: Mondiali 2026 su Rai e Dazn e finale U16 Serie C su Sky

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Scoprite le migliori partite di venerdì 19 giugno 2026: Mondiali 2026 su Rai e Dazn e finale U16 Serie C su Sky

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dai Mondiali 2026 in prima serata con Usa-Australia su Rai 1 e Dazn, alle emozioni notturne con Scozia-Marocco, Brasile-Haiti e Turchia-Paraguay su Dazn, fino alla finale giovanile U16 Serie C su Sky Sport Max. Un menù ricco per tutti i gusti, tra nazionali e calcio giovanile che decide un titolo.

Grande calcio sulla Rai: Usa-Australia dei Mondiali 2026 illumina la prima serata

Su Rai 1, alle 21:00, appuntamento con i Mondiali 2026: in campo Usa-Australia, una sfida che promette ritmo e intensità nel cuore della prima serata.

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Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn, dalla notte alla prima serata

La serata su Dazn parte alle 21.00 con Usa-Australia, ideale per chi preferisce seguire la sfida dei Mondiali 2026 sulla piattaforma.

La maratona dei Mondiali 2026 su Dazn prosegue allo scoccare della mezzanotte: alle 00:00 si gioca Scozia-Marocco, un confronto che apre il programma del giorno con punti pesanti in palio.

Nella notte prosegue lo spettacolo: alle 02:30 su Dazn tocca a Brasile-Haiti, match attesissimo per vedere all’opera una delle nazionali più seguite del pianeta.

All’alba, alle 05:00, ancora su Dazn spazio a Turchia-Paraguay, incrocio interessante tra due selezioni pronte a giocarsi ogni chance nel girone.

Finale giovanile su Sky: U16 Serie C decide il titolo su Sky Sport Max

Il pomeriggio di Sky Sport Max parla di futuro con la U16 Serie C Finale: alle 18:00 riflettori puntati sull’atto conclusivo dei Campionati Nazionali Giovanili SGS, una vetrina preziosa per i talenti di domani.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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