Bologna-Inte gratis in TV, dove vedere la semifinale di Supercoppa italiana: orario, canale, streaming
Scoprite le migliori partite di venerdì 19 dicembre 2025: dalla Supercoppa Italiana su Mediaset alla Bundesliga su Sky
Venerdì 19 dicembre 2025 offre una ricca selezione di calcio in TV, con appuntamenti per tutti i gusti: dalla Supercoppa Italiana con Bologna-Inter su Mediaset, alla Bundesliga con Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach su Sky, fino alla Serie B con Bari-Catanzaro su Dazn. Una serata che unisce il grande calcio italiano e le sfide internazionali.
- Supercoppa Italiana su Mediaset: Bologna-Inter guida la serata
- Bundesliga su Sky: Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach in evidenza
- Altre proposte: segui la Serie B e la Saudi League
Supercoppa Italiana su Mediaset: Bologna-Inter guida la serata
Su Italia 1 appuntamento con la Supercoppa Italiana: Bologna-Inter alle 20:00.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La sfida Bologna-Inter è disponibile anche su Mediaset Infinity, sempre alle 20:00.
Bundesliga su Sky: Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach in evidenza
Su Sky Sport Calcio spazio alla Bundesliga con Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach alle 20:30.
Alle 18:30 su Sky Sport Mix arriva la Bundesliga 2 con Paderborn-Darmstadt.
In Serie C, su Sky Sport Arena c’è Audace Cerignola-Benevento alle 20:30.
Sempre in Serie C, su Sky Sport Max si gioca Cosenza-Cavese alle 20:30.
Altre proposte: segui la Serie B e la Saudi League
Su Dazn appuntamento con la Serie B: Bari-Catanzaro alle 20:30.
Su Sportitalia spazio alla Saudi League con Al Taawoun-Al Hilal alle 18:30.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 5 dicembre 2025. È derby tra Calabria e Sicilia
Le partite in onda venerdì 5 dicembre 2025: tanto calcio internazionale, aspettando ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 31 ottobre 2025. Le partite (internazionali) per chi non sa stare senza pallone
I match in onda oggi, venerdì 31 ottobre 2025: la Bundesliga con il Borussia Dortmun...
Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta
Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e S...
Il calcio in TV oggi: dove vedere gratis e in chiaro la Juventus in Coppa Italia
Tutte le partite di martedì 2 dicembre 2025: i bianconeri senza Vlahovic sfidano l'U...
Serie A oggi in TV (7 dicembre), dove vedere Lazio-Bologna e Cagliari-Roma in diretta
Scoprite le migliori partite di domenica 7 dicembre 2025: la Serie A su DAZN con Nap...
È scontro tra Puglia e Calabria: una partita di Serie C mette a confronto due Regioni rivali
Le partite in onda venerdì 21 novembre 2025: c'è l'Italia U17 contro il Burkina-Faso...
Dove vedere le due semifinali della Coppa Davis gratis e in chiaro
I migliori eventi sportivi in onda oggi, venerdì 21 novembre 2025: grande tennis (an...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus
Scoprite le migliori partite di sabato 18 ottobre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...