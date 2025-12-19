Bologna-Inte gratis in TV, dove vedere la semifinale di Supercoppa italiana: orario, canale, streaming Scoprite le migliori partite di venerdì 19 dicembre 2025: dalla Supercoppa Italiana su Mediaset alla Bundesliga su Sky

Venerdì 19 dicembre 2025 offre una ricca selezione di calcio in TV, con appuntamenti per tutti i gusti: dalla Supercoppa Italiana con Bologna-Inter su Mediaset, alla Bundesliga con Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach su Sky, fino alla Serie B con Bari-Catanzaro su Dazn. Una serata che unisce il grande calcio italiano e le sfide internazionali.

Supercoppa Italiana su Mediaset: Bologna-Inter guida la serata

Su Italia 1 appuntamento con la Supercoppa Italiana: Bologna-Inter alle 20:00.

La sfida Bologna-Inter è disponibile anche su Mediaset Infinity, sempre alle 20:00.

Bundesliga su Sky: Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach in evidenza

Su Sky Sport Calcio spazio alla Bundesliga con Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach alle 20:30.

Alle 18:30 su Sky Sport Mix arriva la Bundesliga 2 con Paderborn-Darmstadt.

In Serie C, su Sky Sport Arena c’è Audace Cerignola-Benevento alle 20:30.

Sempre in Serie C, su Sky Sport Max si gioca Cosenza-Cavese alle 20:30.

Altre proposte: segui la Serie B e la Saudi League

Su Dazn appuntamento con la Serie B: Bari-Catanzaro alle 20:30.

Su Sportitalia spazio alla Saudi League con Al Taawoun-Al Hilal alle 18:30.

