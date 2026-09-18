Il calcio in TV oggi, venerdì 18 settembre: riparte la Serie A con Monza-Sassuolo. Dove vederla in diretta
Scoprite le migliori partite di venerdì 18 settembre 2026: dalla Serie A su Sky alla Premier League in serata
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A che accende la serata, fino alle sfide di Premier League e Bundesliga. Un palinsesto ricco che accontenta tutti, tra grandi match internazionali e appuntamenti del calcio femminile.
- Serie A su Sky: Monza-Sassuolo illumina la serata
- Altre proposte: segui la Serie A e il calcio internazionale
Serie A su Sky: Monza-Sassuolo illumina la serata
Sulla Sky Sport Calcio, spazio alla Monza-Sassuolo di Serie A, in programma alle 20:45: una sfida attesa che promette spettacolo e ritmo alto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La Sky Sport 1 propone alle 21:00 la Brentford-Chelsea di Premier League, appuntamento da non perdere per gli appassionati del grande calcio inglese.
Su Sky Sport Arena alle 20:30 va in scena Bayern Monaco-Union Berlino di Bundesliga, con i bavaresi chiamati a confermare ambizioni e qualità.
Completa l’offerta di serata Sky Sport Mix con la Manchester City-London City L. della FA Women’s Super League alle 20:00, ideale per chi vuole seguire il miglior calcio femminile.
Altre proposte: segui la Serie A e il calcio internazionale
Su Dazn doppio appuntamento: alle 20:45 la Monza-Sassuolo di Serie A e alle 20:30 la Juve Stabia-Cesena di Serie B, per una serata all’insegna del calcio italiano tra massima serie e cadetteria.
Sportitalia accompagna gli appassionati per tutta la giornata: alle 15:00 spazio al campionato Primavera 1 con Albinoleffe-Cesena, mentre nella notte, alle 02:15, ecco la Racing-Sarmiento della Liga Profesional argentina.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi, dove vedere Cagliari-Inter e Napoli-Como in diretta: orario, canale, streaming
Dalla Serie A su DAZN alla Premier League su Sky: tutti gli orari di domenica 30 ago...
Il calcio in TV oggi, venerdì 11 settembre: torna la Serie A con Venezia-Fiorentina. Dove vederla live
Scoprite le migliori partite di venerdì 11 settembre 2026: dalla Serie A su DAZN all...
Il calcio in TV oggi, venerdì 4 settembre: riparte la Serie A con Genoa-Como. Dove vederla live
Scoprite le migliori partite di venerdì 4 settembre 2026: dalla Serie A su DAZN alla...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 agosto 2026, da Juventus-Parma a Fiorentina-Frosinone
Scoprite le migliori partite di sabato 29 agosto 2026: dalla Serie A su Dazn alla Pr...
Juventus-Milan, il calcio in TV oggi: canale, orario e dove vedere in streaming il big match della serie A
Scoprite le migliori partite di domenica 6 settembre 2026: dalla Serie A su Sky al b...
Il calcio in TV oggi (13 settembre 2026), dove vedere Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus
Scoprite le migliori partite di domenica 13 settembre 2026: dalla Serie A su Dazn e ...
Frosinone-Lazio, dove vederla in diretta TV: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di domenica 9 agosto 2026: Bundesliga 2 su Sky, amichev...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 5 settembre 2026: da Roma-Atalanta a Inter-Napoli
Scoprite le migliori partite di sabato 5 settembre 2026: dalla Serie A su Sky alle s...