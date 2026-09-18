Il calcio in TV oggi, venerdì 18 settembre: riparte la Serie A con Monza-Sassuolo. Dove vederla in diretta Scoprite le migliori partite di venerdì 18 settembre 2026: dalla Serie A su Sky alla Premier League in serata

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A che accende la serata, fino alle sfide di Premier League e Bundesliga. Un palinsesto ricco che accontenta tutti, tra grandi match internazionali e appuntamenti del calcio femminile.

Serie A su Sky: Monza-Sassuolo illumina la serata

Sulla Sky Sport Calcio, spazio alla Monza-Sassuolo di Serie A, in programma alle 20:45: una sfida attesa che promette spettacolo e ritmo alto.

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La Sky Sport 1 propone alle 21:00 la Brentford-Chelsea di Premier League, appuntamento da non perdere per gli appassionati del grande calcio inglese.

Su Sky Sport Arena alle 20:30 va in scena Bayern Monaco-Union Berlino di Bundesliga, con i bavaresi chiamati a confermare ambizioni e qualità.

Completa l’offerta di serata Sky Sport Mix con la Manchester City-London City L. della FA Women’s Super League alle 20:00, ideale per chi vuole seguire il miglior calcio femminile.

Altre proposte: segui la Serie A e il calcio internazionale

Su Dazn doppio appuntamento: alle 20:45 la Monza-Sassuolo di Serie A e alle 20:30 la Juve Stabia-Cesena di Serie B, per una serata all’insegna del calcio italiano tra massima serie e cadetteria.

Sportitalia accompagna gli appassionati per tutta la giornata: alle 15:00 spazio al campionato Primavera 1 con Albinoleffe-Cesena, mentre nella notte, alle 02:15, ecco la Racing-Sarmiento della Liga Profesional argentina.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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