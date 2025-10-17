Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 17 ottobre 2025. L'Inter va in trasferta, derby ligure per la Samp Scoprite le migliori partite in programma venerdì 17 ottobre 2025: i giovani nerazzurri in Serie C, i blucerchiati a Chiavari e il PSG alla prova dello Strasburgo

La giornata di oggi offre una scelta di partite per tutti i gusti: in evidenza PSG-Strasburgo in Ligue 1 su Sky Sport Arena, la sfida di Serie B Virtus Entella-Sampdoria su DAZN, e un doppio appuntamento su Sky Sport Calcio con Hannover-Schalke (Bundesliga 2) e Alcione Milano-Inter U23 (Serie C).

Grande calcio su Sky: il PSG sfida lo Strasburgo in Ligue 1

Sulla rete Sky Sport Arena va in scena PSG-Strasburgo, un appuntamento di Ligue 1 che promette spettacolo con calcio d’inizio alle 20:45. Una serata da non perdere per seguire da vicino i campioni di Francia contro una rivale sempre ostica.

Su Sky Sport Calcio il programma parte alle 18:30 con Hannover-Schalke dalla Bundesliga 2, ideale per entrare nel clima della serata. A seguire, alle 20:30, spazio alla Serie C con Alcione Milano-Inter U23, occasione per osservare da vicino talenti e prospetti in rampa di lancio.

Altre proposte: la Serie B su DAZN

Su DAZN riflettori puntati sulla Serie B con Virtus Entella-Sampdoria, in programma alle 20:30. Una sfida dal sapore intenso che può dire molto sulle ambizioni stagionali di entrambe le squadre.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

