Inter, vietati i cali di tensione: l'obiettivo è 10 (perché)
Stasera, venerdì 17 aprile 2026, i nerazzurri giocano in casa con il Cagliari per prendersi 3 dei 10 punti necessari per lo Scudetto. Dove vedere la partita in TV
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: in totale 6 appuntamenti per 8 passaggi televisivi, con opportunità per tutti i gusti. Dalla Serie A con Inter-Cagliari e Sassuolo-Como, alle sfide internazionali di Bundesliga come St. Pauli-Colonia, senza dimenticare la UEFA Youth League nel pomeriggio.
- Appuntamento con la Serie A su Sky: Inter-Cagliari in primo piano
- Altre proposte: la Serie A e la Serie B su DAZN
Appuntamento con la Serie A su Sky: Inter-Cagliari in primo piano
Su Sky Sport 1, alle 20:45, spazio alla Serie A con Inter-Cagliari, appuntamento di cartello della serata. I nerazzurri cercano 3 dei 10 punti che le mancano per aggiudicarsi il 21esimo scudetto, ma gli isolani vuole restare fuori dalla bagarre retrocessione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Programmazione ricca anche su Sky Sport Calcio: si parte alle 14:00 con UEFA Youth League, per poi chiudere in prima serata, alle 20:45, ancora con Inter-Cagliari.
Sul canale Sky Sport Mix, alle 20:30, riflettori sulla Bundesliga con St. Pauli-Colonia.
Infine, su Sky Sport Arena, alle 18:30, la Bundesliga 2 propone Elversberg-Karlsruhe.
Altre proposte: la Serie A e la Serie B su DAZN
Su DAZN il pomeriggio si apre alle 18:30 con la Serie A e Sassuolo-Como; in serata doppio appuntamento: alle 20:30 spazio alla Serie B con Sampdoria-Monza, mentre alle 20:45 torna la Serie A con Inter-Cagliari.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Pisa-Torino, dove vedere il match oggi in diretta e tutto il calcio in TV: orari e programmazione
Scoprite le migliori partite di domenica 5 aprile 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky ...
Calcio, dove vedere le partite di oggi gratis e in chiaro
Stasera, venerdì 13 marzo 2026, riparte la Serie A con Torino-Parma. Ma due sfide in...
La Roma vuole riprendersi dopo lo "schiaffo" dell'Inter: dove vederla oggi in TV
I giallorossi aprono la giornata di Serie A: la partita in casa contro il Pisa è l'o...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 7 marzo 2026: da Juventus-Pisa ad Atalanta-Udinese
Scoprite le migliori partite di sabato 7 marzo 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN all...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 14 marzo 2026: da Udinese-Juventus a Inter-Atalanta
Scoprite le migliori partite di sabato 14 marzo 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN al...
Lazio-Milan, stasera in tv: orario, canale, dove vedere in diretta streaming il posticipo
Dalla Serie A su Sky e DAZN alla Premier League e Bundesliga su Sky, fino alla Prima...
Champions League, dove vedere tutte le partite di oggi (un big match è gratis)
La Coppa offre stasera, mercoledì 18 marzo, 4 match decisivi: Bayern Monaco-Atalanta...
Conte rilancia il Napoli (ma deve superare un bel problema)
Oggi, venerdì 6 marzo 2026, riparte la Serie A con la sfida tra Napoli e Torino: azz...