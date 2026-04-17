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Inter, vietati i cali di tensione: l'obiettivo è 10 (perché)

Stasera, venerdì 17 aprile 2026, i nerazzurri giocano in casa con il Cagliari per prendersi 3 dei 10 punti necessari per lo Scudetto. Dove vedere la partita in TV

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Inter, vietati i cali di tensione: l'obiettivo è 10 (perché)

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: in totale 6 appuntamenti per 8 passaggi televisivi, con opportunità per tutti i gusti. Dalla Serie A con Inter-Cagliari e Sassuolo-Como, alle sfide internazionali di Bundesliga come St. Pauli-Colonia, senza dimenticare la UEFA Youth League nel pomeriggio.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Inter-Cagliari in primo piano

Su Sky Sport 1, alle 20:45, spazio alla Serie A con Inter-Cagliari, appuntamento di cartello della serata. I nerazzurri cercano 3 dei 10 punti che le mancano per aggiudicarsi il 21esimo scudetto, ma gli isolani vuole restare fuori dalla bagarre retrocessione.

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Programmazione ricca anche su Sky Sport Calcio: si parte alle 14:00 con UEFA Youth League, per poi chiudere in prima serata, alle 20:45, ancora con Inter-Cagliari.

Sul canale Sky Sport Mix, alle 20:30, riflettori sulla Bundesliga con St. Pauli-Colonia.

Infine, su Sky Sport Arena, alle 18:30, la Bundesliga 2 propone Elversberg-Karlsruhe.

Altre proposte: la Serie A e la Serie B su DAZN

Su DAZN il pomeriggio si apre alle 18:30 con la Serie A e Sassuolo-Como; in serata doppio appuntamento: alle 20:30 spazio alla Serie B con Sampdoria-Monza, mentre alle 20:45 torna la Serie A con Inter-Cagliari.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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