Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra

Le partite in onda venerdì 16 gennaio 2026: Pisa-Atalanta apre la nuova giornata del massimo campionato. Sfide calde anche in Serie B, Primavera e all'estero

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In primo piano la Serie A con Pisa-Atalanta ma spazio anche alla Serie B con Sampdoria-Virtus Entella e ai grandi palcoscenici europei con PSG-Lille e Werder Brema-Eintracht Francoforte.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Pisa-Atalanta illumina la serata

Su Sky Sport Calcio la vetrina è per la Serie A: Pisa-Atalanta alle 20:45, una sfida serale che promette intensità e qualità, perfetta per chi vuole vivere il grande calcio italiano.

Sul canale Sky Sport 1 riflettori sulla Serie C con Vis Pesaro-Arezzo alle 20:30, un appuntamento ideale per chi ama il fascino e la competitività dei campionati italiani.

Per gli appassionati di calcio tedesco, su Sky Sport Max va in scena Werder Brema-Eintracht Francoforte alle 20:30: ritmo, intensità e una Bundesliga sempre spettacolare.

Chiudono la proposta internazionale di Sky le emozioni della Ligue 1: su Sky Sport Arena appuntamento con PSG-Lille alle 21:00, una sfida dal grande potenziale tecnico.

Altre proposte: Serie A su DAZN, Primavera e Saudi League su Sportitalia

Giornata ricca su Sportitalia, che mette in vetrina il calcio giovanile con due sfide di Primavera 1: Lazio-Sassuolo alle 12:00 e Milan-Fiorentina alle 14:00. In serata, virata sul Medio Oriente con la Saudi League e Al Ittihad-Al Ettifaq alle 18:30.

Su DAZN doppio appuntamento: la prima serata si apre con la Serie B e Sampdoria-Virtus Entella alle 20:30, mentre a seguire la scena è tutta per la Serie A con Pisa-Atalanta alle 20:45.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

