Il calcio in TV oggi: c'è la Primavera con Lazio-Cesena in diretta
Primavera 1 in TV: Lazio-Cesena su Sportitalia, un venerdì all'insegna dei talenti
La giornata di oggi offre un unico appuntamento calcistico in TV: un’occasione ideale per chi ama il calcio giovanile, tra talenti da scoprire, intensità di gioco e il fascino delle sfide del vivaio italiano.
Calcio giovanile su Sportitalia con Lazio-Cesena
Alle 11:00 la Primavera 1 mette di fronte Lazio-Cesena, in onda su Sportitalia: una sfida che accende i riflettori sui prospetti del nostro calcio e promette intensità e qualità tecnica fin dal mattino.
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