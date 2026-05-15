Il calcio in TV oggi: c'è la Primavera con Lazio-Cesena in diretta Primavera 1 in TV: Lazio-Cesena su Sportitalia, un venerdì all'insegna dei talenti

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La giornata di oggi offre un unico appuntamento calcistico in TV: un’occasione ideale per chi ama il calcio giovanile, tra talenti da scoprire, intensità di gioco e il fascino delle sfide del vivaio italiano.

Calcio giovanile su Sportitalia con Lazio-Cesena

Alle 11:00 la Primavera 1 mette di fronte Lazio-Cesena, in onda su Sportitalia: una sfida che accende i riflettori sui prospetti del nostro calcio e promette intensità e qualità tecnica fin dal mattino.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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