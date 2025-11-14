Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 14 novembre 2025. La Nazionale alla prova della Polonia, dove vederla
Le migliori partite di venerdì 14 novembre 2025: dalle qualificazioni europee con l’Italia U21 alla sfida mondiale "Nord contro Sud" fino alla Serie C ad Arezzo
In TV oggi, venerdì 14 novembre 2025, la giornata offre una ricca scelta di partite di calcio per tutti i gusti: dalle qualificazioni delle Nazionali con Polonia-Italia su Rai e Finlandia-Malta su Sky, fino al calcio italiano di Serie C con Arezzo-Bra in serata.
- Grande calcio sulla Rai: Polonia-Italia U21 protagonista
- Qualificazioni Mondiali su Sky: Finlandia-Malta e Diretta Gol in serata
Grande calcio sulla Rai: Polonia-Italia U21 protagonista
Sulla Rai 3, appuntamento con le Qualificazioni Europei U21 2027: Polonia-Italia alle 16:00, perfetta per iniziare il pomeriggio in compagnia degli Azzurrini.
In prima serata su Rai Sport, ancora Qualificazioni Europei U21 2027 con Polonia-Italia alle 20:45 per continuare a seguire la sfida anche in orario serale.
Qualificazioni Mondiali su Sky: Finlandia-Malta e Diretta Gol in serata
Su Sky Sport Calcio doppio appuntamento: Qualificazioni Mondiali 2026 con Finlandia-Malta alle 18:00 e, a seguire, Diretta Gol alle 20:45 per vivere in simultanea i momenti chiave della serata internazionale.
Sul canale Sky Sport Max spazio alla Serie C con Arezzo-Bra alle 20:45, per chi desidera il fascino del calcio italiano anche fuori dai massimi campionati.
