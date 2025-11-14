Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 14 novembre 2025. La Nazionale alla prova della Polonia, dove vederla

Le migliori partite di venerdì 14 novembre 2025: dalle qualificazioni europee con l’Italia U21 alla sfida mondiale "Nord contro Sud" fino alla Serie C ad Arezzo

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 14 novembre 2025. La Nazionale alla prova della Polonia, dove vederla

In TV oggi, venerdì 14 novembre 2025, la giornata offre una ricca scelta di partite di calcio per tutti i gusti: dalle qualificazioni delle Nazionali con Polonia-Italia su Rai e Finlandia-Malta su Sky, fino al calcio italiano di Serie C con Arezzo-Bra in serata.

Grande calcio sulla Rai: Polonia-Italia U21 protagonista

Sulla Rai 3, appuntamento con le Qualificazioni Europei U21 2027: Polonia-Italia alle 16:00, perfetta per iniziare il pomeriggio in compagnia degli Azzurrini.

In prima serata su Rai Sport, ancora Qualificazioni Europei U21 2027 con Polonia-Italia alle 20:45 per continuare a seguire la sfida anche in orario serale.

Qualificazioni Mondiali su Sky: Finlandia-Malta e Diretta Gol in serata

Su Sky Sport Calcio doppio appuntamento: Qualificazioni Mondiali 2026 con Finlandia-Malta alle 18:00 e, a seguire, Diretta Gol alle 20:45 per vivere in simultanea i momenti chiave della serata internazionale.

Sul canale Sky Sport Max spazio alla Serie C con Arezzo-Bra alle 20:45, per chi desidera il fascino del calcio italiano anche fuori dai massimi campionati.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

