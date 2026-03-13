Calcio, dove vedere le partite di oggi gratis e in chiaro Stasera, venerdì 13 marzo 2026, riparte la Serie A con Torino-Parma. Ma due sfide internazionali si possono vedere gratuitamente e senza parabola o streaming

Venerdì 13 marzo 2026 offre una ricca selezione con otto partite di calcio tra campionati nazionali e internazionali. In primo piano c’è la Serie A con Torino-Parma, ma non mancano la Bundesliga con Borussia Moenchengladbach-St. Pauli e la Ligue 1 con Olympique Marsiglia-Auxerre, per una serata adatta a tutti i gusti.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Torino-Parma al centro della serata

Su Sky Sport Calcio riflettori accesi sulla Torino-Parma di Serie A alle 20:45, match che promette intensità e punti pesanti in chiave classifica.

Sky Sport Mix apre il venerdì alle 18:30 con Greuther Furth-Elversberg (Bundesliga 2) e prosegue in prima serata alle 20:45 con Olympique Marsiglia-Auxerre (Ligue 1), offrendo un doppio appuntamento internazionale tra Germania e Francia.

Su Sky Sport Max alle 20:30 va in scena Borussia Moenchengladbach-St. Pauli (Bundesliga), sfida dal profumo europeo che promette ritmo e intensità.

Altre proposte: Serie A su Dazn e calcio internazionale su Sportitalia

Su Dazn spazio alla grande serata italiana: la Torino-Parma di Serie A scatta alle 20:45, mentre per la Serie B c’è Modena-Spezia alle 20:30, ideale per chi vuole seguire anche la corsa alla promozione.

Sportitalia completa il quadro con il calcio internazionale: alle 20:00 riflettori sulla Saudi League con Al Qadsiah-Al Ahli, e a seguire, alle 00:00, la notte argentina con Estudiantes-Lanus (Liga Profesional).

