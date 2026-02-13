Milan, doppia mossa contro l'Inter in fuga: dove vederlo stasera in TV
I rossoneri di Allegri cercano di accorciare le distanze dai nerazzurri, in attesa del bis settimanale con il Como. Le partite in onda venerdì 13 febbraio 2026
La giornata di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, offre cinque appuntamenti di calcio tra Serie A, Bundesliga e campionati internazionali: da Pisa-Milan su Dazn a Borussia Dortmund-Mainz su Sky Sport Calcio, senza dimenticare le sfide della Saudi League su Sportitalia.
Altre proposte: la Serie A su Dazn e il calcio internazionale su Sportitalia
Su Dazn, alle 20:45, spazio alla Serie A con Pisa-Milan. In attesa di recuperare il match con il Como, in programma il 18 febbraio, i rossoneri di Allegri vanno in trasferta dall’ultima in classifica per riavvicinarsi alla vetta della classifica, momentaneamente distante 8 punti.
Su Sportitalia triplo appuntamento: alle 16:25 Al Hilal-Al Ettifaq e alle 18:30 Al Ittihad-Al Fayha dalla Saudi League; a seguire, alle 00:00, la Liga Profesional con Independiente-Lanus.
Su Sky Sport Calcio, alle 20:30, la Bundesliga propone Borussia Dortmund-Mainz.
