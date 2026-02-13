Milan, doppia mossa contro l'Inter in fuga: dove vederlo stasera in TV I rossoneri di Allegri cercano di accorciare le distanze dai nerazzurri, in attesa del bis settimanale con il Como. Le partite in onda venerdì 13 febbraio 2026

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, offre cinque appuntamenti di calcio tra Serie A, Bundesliga e campionati internazionali: da Pisa-Milan su Dazn a Borussia Dortmund-Mainz su Sky Sport Calcio, senza dimenticare le sfide della Saudi League su Sportitalia.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e il calcio internazionale su Sportitalia

Su Dazn, alle 20:45, spazio alla Serie A con Pisa-Milan. In attesa di recuperare il match con il Como, in programma il 18 febbraio, i rossoneri di Allegri vanno in trasferta dall’ultima in classifica per riavvicinarsi alla vetta della classifica, momentaneamente distante 8 punti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Sportitalia triplo appuntamento: alle 16:25 Al Hilal-Al Ettifaq e alle 18:30 Al Ittihad-Al Fayha dalla Saudi League; a seguire, alle 00:00, la Liga Profesional con Independiente-Lanus.

Grande calcio internazionale su Sky: Borussia Dortmund-Mainz in Bundesliga

Su Sky Sport Calcio, alle 20:30, la Bundesliga propone Borussia Dortmund-Mainz.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche