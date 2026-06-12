Calcio in TV stasera, Mondiali 2026: prima la Bosnia di Dzeko, poi gli Usa di Pulisic Scoprite le migliori partite di venerdì 12 giugno 2026: dalle sfide dei Mondiali su Rai 1 alle proposte su Dazn

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La giornata di oggi, venerdì 12 giugno 2026, offre una ricca selezione di partite dei Mondiali 2026: dalla sfida serale Canada-Bosnia alla notturna Usa-Paraguay , con appuntamenti su Rai 1 e Dazn per tutti i gusti e orari.

Grande calcio sulla Rai: Canada-Bosnia accende la prima serata

Su Rai 1 alle 21:00 è in programma Canada-Bosnia, gara dei Mondiali 2026 in prima serata.

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Altre proposte: segui i Mondiali su Dazn

Dazn propone in streaming alle 21:00 Canada-Bosnia, mentre alle 03:00 trasmetterà Usa-Paraguay, altro esordio di una delle formazioni ‘di casa’ alla Coppa del Mondo.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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