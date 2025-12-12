Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 12 dicembre 2025. Torna la Serie A e il derby Roma-Lazio è in chiaro Tutte le partite in onda in TV venerdì 12 dicembre 2025: Lecce-Pisa apre la 15esima giornata e nel campionato Primavera c'è uno scontro "capitale". Dove vedere tutto

La giornata di venerdì 12 dicembre 2025 offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle sfide di Primavera 1 al grande calcio internazionale, fino alla serata di Serie A. Tra gli appuntamenti da non perdere spiccano Lecce-Pisa, Union Berlino-RB Lipsia e il derby Primavera Roma-Lazio, per un programma che accontenta tutti i gusti.

Altre proposte: Serie A su Dazn e Primavera 1 su Sportitalia

Dazn accende la serata con la Serie A: Lecce-Pisa alle 20:45. In parallelo, spazio anche alla Serie B con Palermo-Sampdoria alle 20:30, per un doppio appuntamento che unisce la massima serie al fascino del campionato cadetto.

Sportitalia dedica il pomeriggio al campionato Primavera 1 con un vero tour di partite: si parte alle 12:00 con Parma-Monza, si prosegue alle 14:00 con Bologna-Milan, quindi alle 16:00 tocca a Torino-Genoa e alle 18:00 chiude il derby capitolino Roma-Lazio. Quattro sfide per seguire da vicino i talenti del futuro.

Grande calcio tedesco su Sky: Union Berlino-RB Lipsia in prima serata

Sky Sport Arena propone la Bundesliga con Union Berlino-RB Lipsia alle 20:30, una sfida dal ritmo alto nel campionato tedesco.

Sky Sport Calcio porta in campo la Serie C con Juventus Next Gen-Pianese alle 20:30, appuntamento ideale per chi vuole seguire da vicino il calcio dei vivai e le realtà emergenti.

