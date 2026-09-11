Il calcio in TV oggi, venerdì 11 settembre: torna la Serie A con Venezia-Fiorentina. Dove vederla live Scoprite le migliori partite di venerdì 11 settembre 2026: dalla Serie A su DAZN alla Bundesliga su Sky e il calcio sudamericano su Sportitalia

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In primo piano la Serie A con un match serale, seguita dalla Bundesliga in prima serata e da un ricco antipasto di Serie B, oltre a proposte giovanili e sudamericane per chi ama il calcio a tutte le ore.

Serie A su DAZN in primo piano: Venezia-Fiorentina illumina la serata

DAZN propone la sfida di Serie A Venezia-Fiorentina, in campo alle 20:45 per un appuntamento che promette intensità e qualità tecnica. A completare il palinsesto, spazio alla Serie B con Empoli-Arezzo alle 19:00 e il doppio calcio d’inizio delle 21:00 per Benevento-Hellas Verona e Pisa-Virtus Entella, per una serata che alterna equilibrio e ambizioni promozione.

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Sul fronte internazionale e giovanile, Sportitalia apre il pomeriggio con la Primavera 1 e Parma-Genoa alle 17:00, prima di volare in Argentina nella notte con la Liga Profesional e Boca Juniors-Central Cordoba alle 02:30, una suggestione per chi non vuole perdersi l’atmosfera della Bombonera.

Bundesliga su Sky: Union Berlino-Schalke 04 guida il venerdì

Sui canali Sky, la vetrina principale è su Sky Sport Max con la Bundesliga e Union Berlino-Schalke 04 alle 20:30, un incrocio dal sapore europeo che promette ritmo e intensità nella capitale tedesca.

La programmazione prosegue su Sky Sport Calcio, che apre il pomeriggio con la Bundesliga 2 e Norimberga-Hannover alle 18:30, per poi virare sul calcio italiano con la Serie C e Team Altamura-Bari alle 21:00, ideale per chi cerca storie e rivalità dal grande fascino territoriale.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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