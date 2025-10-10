Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 10 ottobre 2025: Europei U21 con l'Italia, Mondiali e Serie C
Tutte le partite in onda in TV nella giornata di oggi: dagli Azzurrini alla Germania che punta alla Coppa del Mondo, senza dimenticare la Serie C sull'Appennino
La giornata di venerdì 10 ottobre 2025 offre una scelta di partite di calcio per tutti i gusti: dalle Qualificazioni Mondiali 2026 con Germania-Lussemburgo, alle Qualificazioni Europei U21 2027 con Italia-Svezia, fino alla Serie C con Arezzo-Gubbio. Preparatevi a scegliere l’appuntamento giusto tra proposte nazionali e internazionali.
- Grande calcio sulla Rai: l’Italia U21 sfida la Svezia
- Qualificazioni Mondiali e Serie C su Sky: Germania-Lussemburgo guida la serata
Grande calcio sulla Rai: l’Italia U21 sfida la Svezia
Su Rai 2, alle 18:15, spazio alle Qualificazioni Europei U21 2027 con Italia-Svezia, appuntamento ideale per chi vuole seguire da vicino il cammino della Nazionale giovanile.
Qualificazioni Mondiali e Serie C su Sky: Germania-Lussemburgo guida la serata
In prima serata su Sky Sport 1, alle 20:45, le Qualificazioni Mondiali 2026 propongono Germania-Lussemburgo, una delle sfide di cartello del giorno.
Programmazione ricca su Sky Sport Calcio: nel pomeriggio alle 16:00 Kazakhistan-Liechtenstein, mentre alle 20:45 spazio a Diretta Gol, per vivere le gare in contemporanea delle Qualificazioni Mondiali 2026.
La Serie C è protagonista su Sky Sport Arena con Arezzo-Gubbio alle 20:30, per una serata dedicata al calcio italiano di terza serie.
Sempre in Serie C, su Sky Sport Mix va in scena Bra-Carpi alle 20:30, un’altra opzione per gli amanti delle sfide del nostro calcio.
