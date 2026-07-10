La squadra che può fermare l'imbattibile Francia: cosa dice il campo Questa sera, venerdì 10 luglio 2026, in programma Spagna-Belgio per i Quarti dei Mondiali 2026: dove vedere la partita tra furie rosse e diavoli rossi

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La giornata di oggi offre una sola ma grande proposta: i Mondiali 2026 mandano in scena un grande appuntamento in prima serata. Potrete seguire Spagna-Belgio alle 21:00 su Rai 1 oppure su DAZN, per non perdere la sfida più attesa.

Grande calcio sulla Rai: Spagna-Belgio illumina la prima serata

Su Rai 1, alle 21:00, appuntamento con i Mondiali 2026: Spagna-Belgio mette di fronte due nazionali di primo piano per una serata da non perdere. L’obiettivo è raggiungere la Francia in semifinale. Occhi puntati su Yamal e il gioco avvolgente degli iberici contro l’esperienza e la qualità dei belgi, trascinati dai gol dalla panchina di Romelu Lukaku.

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Altre proposte: segui i Mondiali 2026

Su DAZN, alle 21:00, va in scena Spagna-Belgio, match dei Mondiali 2026 proposto in contemporanea per chi preferisce seguire l’evento su questa piattaforma.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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