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La Roma vuole riprendersi dopo lo "schiaffo" dell'Inter: dove vederla oggi in TV

I giallorossi aprono la giornata di Serie A: la partita in casa contro il Pisa è l'occasione per rimettersi in carreggiata. Come guardare il match in diretta

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La Roma vuole riprendersi dopo lo "schiaffo" dell'Inter: dove vederla oggi in TV

La giornata di oggi, venerdì 10 aprile 2026, offre una ricca scelta di partite di calcio per tutti i gusti: riflettori sulla Serie A con Roma-Pisa, spazio alla Premier League con West Ham-Wolverhampton e alla Bundesliga con Augsburg-Heidenheim; c’è anche la Serie B con Frosinone-Palermo.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Roma-Pisa illumina la serata

Su Sky Sport Calcio, alle 20:45, va in scena la Serie A con Roma-Pisa, il match di cartello della serata.

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Su Sky Sport Max, alle 21:00, spazio alla Premier League con West Ham-Wolverhampton.

Su Sky Sport Mix, alle 20:30, appuntamento con la Bundesliga: Augsburg-Heidenheim.

Altre proposte: Serie A e Serie B su Dazn

Su Dazn due appuntamenti in prima serata: alle 20:45 la Serie A con Roma-Pisa e alle 20:30 la Serie B con Frosinone-Palermo.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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