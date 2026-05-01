Pisa-Lecce, oggi in TV: canale, orario e dove vederla in streaming
Scoprite le migliori partite di venerdì 1 maggio 2026: dalla Serie A su Dazn alla Premier League su Sky
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle emozioni della Serie A con Pisa-Lecce su Dazn, al ricchissimo pomeriggio di Serie B, fino alla Premier League con Leeds-Burnley su Sky Sport Calcio. Ce n’è per tutti i gusti, tra grandi sfide serali e un fitto calendario pomeridiano.
- Altre proposte: Serie A su Dazn e maxi turno di Serie B
- Premier League su Sky: Leeds-Burnley illumina la serata
Altre proposte: Serie A su Dazn e maxi turno di Serie B
Su Dazn il pomeriggio di Serie B si accende alle 15:00 con dieci sfide in contemporanea: Bari-Virtus Entella, Carrarese-Cesena, Empoli-Avellino, Juve Stabia-Frosinone, Mantova-Monza, Modena-Reggiana, Padova-Pescara, Palermo-Catanzaro, Sampdoria-Sudtirol e Spezia-Venezia. In serata, alle 20:45, riflettori sulla Serie A con Pisa-Lecce, crocevia importante del turno.
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Su Sportitalia il campionato Primavera 1 propone un percorso scandito nell’arco della giornata: alle 13:00 Cagliari-Lecce, alle 15:00 Cremonese-Roma e alle 17:00 Sassuolo-Torino, tre sfide utili per seguire da vicino la crescita dei talenti in rampa di lancio.
Premier League su Sky: Leeds-Burnley illumina la serata
Su Sky Sport Calcio, alle 21:00, la Premier League mette in vetrina Leeds-Burnley, una partita che promette intensità e ritmo elevato, ideale per chiudere la giornata con il grande calcio internazionale.
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07 Maggio 2026
Ore 14Rai 2
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