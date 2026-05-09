Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 9 maggio 2026: da Lecce-Juventus a Lazio-Inter
Lecce-Juventus domina la serata tra Sky e DAZN, con Premier League e una maxi-notte di Serie B a completare il palinsesto.
La giornata di sabato 9 maggio 2026 offre oltre 20 appuntamenti di calcio tra campionato italiano, Premier League, cadetteria e calcio internazionale: c’è spazio per tutti i gusti. Tra le sfide di punta spiccano Lecce-Juventus, il duello di alta classifica Lazio-Inter e il grande classico inglese Liverpool-Chelsea.
La Serie A su Sky: Lecce-Juventus guida la serata
Su Sky Sport 1 appuntamento con Lecce-Juventus, in campo alle 20:45: il match chiave della serata di Serie A per chiudere la settimana all’insegna delle emozioni.
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Su Sky Sport Calcio pomeriggio di Premier League con Liverpool-Chelsea alle 13:30, Sunderland-Manchester United alle 16:00 e Manchester City-Brentford alle 18:30, prima di ritrovare Lecce-Juventus alle 20:45 in simulcast.
Altre proposte: la Serie A su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia
Su DAZN il palinsesto di Serie A parte con Cagliari-Udinese alle 15:00 e prosegue con Lazio-Inter alle 18:00, fino al big match serale Lecce-Juventus alle 20:45. In contemporanea alle 20:30 c’è una ricchissima serata di Serie B con dieci sfide: Avellino-Modena, Catanzaro-Bari, Cesena-Padova, Frosinone-Mantova, Monza-Empoli, Pescara-Spezia, Reggiana-Sampdoria, Sudtirol-Juve Stabia, Venezia-Palermo e Virtus Entella-Carrarese.
Su Sportitalia si parte a mezzanotte con la Liga Profesional argentina e Boca Juniors-Huracan alle 00:00; a seguire, mattinata dedicata alla Primavera 1 con Cesena-Juventus alle 11:00, Parma-Milan alle 13:00 e Roma-Sassuolo alle 15:00.
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15 Maggio 2026
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