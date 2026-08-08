Juventus-Inter e Chelsea-Milan, dove vederle oggi in Tv e streaming: il calcio in TV oggi, sabato 8 agosto 2026
Scoprite le migliori partite di sabato 8 agosto 2026: amichevoli di lusso su Sky e DAZN, notte argentina su Sportitalia.
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: amichevoli di lusso tra big italiane e internazionali, sfide per testare la condizione estiva dei club di Serie A e una notte sudamericana con la Liga Profesional. Ecco cosa vedere.
Amichevoli di cartello su Sky: Juventus-Inter e Chelsea-Milan
Su Sky Sport 1, riflettori puntati su Juventus-Inter alle 13:00, un test estivo che mette subito di fronte due grandi protagoniste del calcio italiano.
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Sul canale Sky Sport Calcio, appuntamento alle 14:00 con Chelsea-Milan, amichevole internazionale dal grande fascino per misurare la condizione dei rossoneri contro i Blues.
Altre proposte: amichevoli su DAZN e notte argentina su Sportitalia
Sulla piattaforma DAZN il pomeriggio si apre alle 13:00 con Juventus-Inter, seguito alle 14:00 da Chelsea-Milan. A seguire, alle 16:00 spazio a Brighton-Roma e alle 17:00 a Schalke 04-Atalanta. In serata, alle 18:30 tocca a Venezia-Brest, quindi alle 20:30 Cagliari-Nizza, alle 20:45 Genoa-Deportivo A Coruña e alle 21:00 chiude il programma Napoli-Celta Vigo.
Per chi ama il calcio sudamericano, su Sportitalia nella notte va in scena Argentinos Jr.-Racing alle 01:15, valida per la Liga Profesional.
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