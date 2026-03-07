Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 7 marzo 2026: da Juventus-Pisa ad Atalanta-Udinese

Scoprite le migliori partite di sabato 7 marzo 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN alla Bundesliga su Sky.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 7 marzo 2026: da Juventus-Pisa ad Atalanta-Udinese

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio con 20 appuntamenti totali: sfide di Serie A, cadetteria e calcio internazionale per tutti i gusti. Tra le proposte spiccano Juventus-Pisa in notturna, il confronto di alta intensità Atalanta-Udinese e, per gli amanti del calcio tedesco, Colonia-Borussia Dortmund.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Juventus-Pisa illumina la serata

Su Sky Sport Calcio la giornata si apre alle 13:00 con Darmstadt-Holstein Kiel (Bundesliga 2), prosegue alle 15:30 con Friburgo-Bayer Leverkusen (Bundesliga), passa alle 17:30 con Union Brescia-Triestina (Serie C) e culmina alle 20:45 con la grande sfida di Serie A Juventus-Pisa.

Su Sky Sport 1, alle 14:30 spazio alla Serie C con Inter U23-AlbinoLeffe, mentre in prima serata, alle 20:45, torna protagonista la Serie A con Juventus-Pisa.

Su Sky Sport Max, alle 14:30 c’è Giana Erminio-LR Vicenza (Serie C) e, a seguire, alle 18:30, il grande calcio tedesco con Colonia-Borussia Dortmund (Bundesliga).

Su Sky Sport Arena, alle 17:30, appuntamento con la Serie C: Pro Vercelli-Cittadella.

Altre proposte: la Serie A su DAZN e il calcio Primavera su Sportitalia

Su DAZN ricchissima selezione: alle 15:00 triplo snodo con la Serie A Cagliari-Como e, in contemporanea, la Serie B con Avellino-Padova, Spezia-Monza e Sudtirol-Virtus Entella. Nel tardo pomeriggio, alle 17:15, spazio a Venezia-Reggiana, quindi alle 18:00 riflettori puntati sulla Serie A con Atalanta-Udinese. La serata prosegue alle 19:30 con Modena-Cesena e si chiude alle 20:45 con il big match di giornata Juventus-Pisa.

Su Sportitalia il calcio giovanile è protagonista: si parte alle 11:00 con Napoli-Sassuolo, si continua alle 13:00 con Juventus-Genoa e si chiude alle 15:00 con Bologna-Lazio, tutte sfide valide per il campionato Primavera 1.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

