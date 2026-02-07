Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 7 febbraio 2026: da Genoa-Napoli a Fiorentina-Torino

Scoprite le migliori partite di sabato 7 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN alla Premier League e alla Bundesliga.

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: 23 appuntamenti tra grandi campionati e giovanili. Dalla sfida di Serie A Fiorentina-Torino alla trasferta del Napoli a Marassi in Genoa-Napoli, passando per il big match di Premier Manchester United-Tottenham: c’è davvero qualcosa per tutti i gusti.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Fiorentina-Torino illumina la prima serata

Su Sky Sport Calcio il sabato parte alle 13:30 con Manchester United-Tottenham, prosegue alle 16:00 con Arsenal-Sunderland e alle 18:30 con Newcastle-Brentford, prima della prima serata di Serie A: alle 20:45 in campo Fiorentina-Torino.

Sulla rete Sky Sport 1 spazio alla Serie A con Fiorentina-Torino in programma alle 20:45.

Calcio tedesco su Sky Sport Mix: alle 18:30 va in scena Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen, mentre alle 20:30 tocca alla 2. Bundesliga con Darmstadt-Kaiserslautern.

Su Sky Sport Max si parte alle 13:00 con 2. Bundesliga e Schalke-Dinamo Dresda, quindi Bundesliga alle 15:30 con Wolfsburg-Borussia Dortmund.

Altre proposte: Serie A, Serie B e Primavera su DAZN e Sportitalia

Su DAZN il menù è ricchissimo: in Serie A, Genoa-Napoli alle 18:00 e Fiorentina-Torino alle 20:45. Ampio spazio anche alla Serie B: alle 15:00 si giocano Carrarese-Sudtirol, Catanzaro-Reggiana, Frosinone-Venezia, Juve Stabia-Padova, Mantova-Bari e Modena-Sampdoria; a seguire, alle 17:15, Palermo-Empoli e in serata, alle 19:30, Spezia-Virtus Entella.

Sull’emittente Sportitalia la giornata si apre a mezzanotte con la Liga Profesional argentina e River Plate-Tigre, quindi spazio al campionato Primavera 1: Roma-Genoa alle 11:00, Milan-Lazio alle 13:00 e Fiorentina-Napoli alle 15:00.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

