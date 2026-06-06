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Inghilterra-Nuova Zelanda oggi in TV: canale, orario, diretta streaming

Amichevoli internazionali su Sky: Belgio-Tunisia alle 15:00 e Inghilterra-Nuova Zelanda alle 21:00

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Inghilterra-Nuova Zelanda oggi in TV: canale, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di calcio in programma sabato 6 giugno 2026: due amichevoli internazionali per tutti i gusti, dalla sfida tra Belgio-Tunisia al confronto serale Inghilterra-Nuova Zelanda. Un palinsesto essenziale ma ricco di emozioni per seguire le nazionali in campo.

Amichevoli internazionali su Sky: doppio appuntamento con le nazionali

Sul canale Sky Sport Calcio, spazio all’Amichevole Internazionale: alle 15:00 in campo Belgio-Tunisia; in prima serata, alle 21:00, tocca a Inghilterra-Nuova Zelanda. Due sfide tra nazionali per una giornata tutta da seguire.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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