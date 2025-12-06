Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta Scoprite le migliori partite di sabato 6 dicembre 2025: Serie A tra Verona-Atalanta e Inter-Como, con Premier e Bundesliga su Sky.

La giornata di sabato 6 dicembre 2025 offre una programmazione calcistica ricchissima: scelte per tutti i gusti tra Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Primavera 1. Tra gli appuntamenti da non perdere spiccano Verona-Atalanta, Stoccarda-Bayern e Inter-Como.

Serie A su Sky: Verona-Atalanta illumina la serata

Su Sky Sport 1, la Premier League accende il preserale con Leeds-Liverpool alle 18:30, prima della grande sfida di Serie A Verona-Atalanta alle 20:45.

Programmazione intensa su Sky Sport Calcio: alle 13:30 la Premier League con Aston Villa-Arsenal, alle 16:00 ancora Inghilterra con Manchester City-Sunderland, alle 18:30 spazio alla Bundesliga con Lipsia-Eintracht e, in prima serata alle 20:45, la Serie A con Verona-Atalanta.

Sfoglio internazionale su Sky Sport Arena: alle 13:00 la Bundesliga 2 con Paderborn-Elversberg, alle 15:30 la Bundesliga con Stoccarda-Bayern, alle 17:30 la Serie C con Bra-Campobasso, e alle 21:05 la Ligue 1 con PSG-Rennes.

Su Sky Sport Mix riflettori sulla Premier League con Bournemouth-Chelsea alle 16:00.

Sky Sport Max dedica il pomeriggio alla Serie C: alle 14:30 Livorno-Arezzo e alle 17:30 Bra-Campobasso.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e la Primavera su Sportitalia

Triplo appuntamento con la Serie A su Dazn: alle 15:00 Sassuolo-Fiorentina, alle 18:00 Inter-Como e alle 20:45 Verona-Atalanta.

Giovani protagonisti su Sportitalia con la Primavera 1: alle 11:00 Juventus-Torino e alle 13:00 Bologna-Inter.

