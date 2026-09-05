Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 5 settembre 2026: da Roma-Atalanta a Inter-Napoli
Scoprite le migliori partite di sabato 5 settembre 2026: dalla Serie A su Sky alle sfide su Dazn e Sportitalia
La giornata di oggi offre una vasta scelta partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In primo piano i match di Serie A, le sfide di Premier League e un grande confronto di Bundesliga per una serata capace di soddisfare tutti i gusti.
Appuntamento serale con la Serie A su Sky: Roma-Atalanta chiude la giornata
Sky Sport Calcio propone un palinsesto ricco che accompagna dal pomeriggio alla sera. Si parte con la Premier League: alle 13:30 c’è Newcastle-Bournemouth, seguita alle 16:00 da Manchester City-Coventry City. In prima serata, spazio alla Bundesliga alle 18:30 con Schalke 04-Bayern Monaco. Gran finale alle 20:45 con la Roma-Atalanta di Serie A, appuntamento di cartello che promette equilibrio e spettacolo.
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Altre proposte: Serie A e grandi sfide su Dazn e Sportitalia
Su Dazn il sabato si accende già dal primo pomeriggio con la Fiorentina-Torino di Serie A alle 15:00, mentre allo stesso orario in Serie B va in scena Sudtirol-Catanzaro. Seguono alle 17:15 Ascoli-Benevento e alle 19:30 Carrarese-Empoli. Attesissimo il big match delle 18:00 con Inter-Napoli, mentre in serata, alle 20:45, si rinnova l’appuntamento con Roma-Atalanta anche su questa emittente.
Sportitalia apre la giornata a mezzanotte con la Liga Profesional argentina e San Lorenzo-Talleres, per poi dare spazio al calcio giovanile alle 11:00 con Genoa-Fiorentina del campionato Primavera 1: due proposte per chi ama seguire talenti emergenti e calcio internazionale.
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