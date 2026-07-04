Il calcio in TV oggi, sabato 4 luglio 2026: da Canada-Marocco a Paraguay-Francia Scoprite le migliori partite di sabato 4 luglio 2026: con tutta la programmazione dei Mondiali 2026 su Rai 1 e su DAZN..

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: ai Mondiali 2026 spiccano due appuntamenti imperdibili, Canada-Marocco e Paraguay-Francia, disponibili tra sera e notte su Rai 1 e DAZN per soddisfare ogni preferenza.

Grande calcio sulla Rai: la Francia sfida il Paraguay ai Mondiali 2026

Alle 23:00 su Rai 1 spazio a Paraguay-Francia, appuntamento serale dei Mondiali 2026 che promette ritmo e intensità tra due nazionali dall’alto tasso tecnico.

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Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su DAZN

Si comincia alle 19:00 con Canada-Marocco su DAZN, una sfida che apre la giornata mondiale offrendo spunti interessanti tra due selezioni ambiziose.

In tarda serata, alle 23:00, DAZN propone anche Paraguay-Francia, per vivere un altro confronto di livello assoluto ai Mondiali 2026.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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